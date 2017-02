<span style='text-decoration: underline;'>Chambre de l’artisanat d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une caravane de l’entreprenariat des femmes qui durera 5 jours</span>

Hier, a été lancé au niveau de la Chambre de l’artisanat d’Oran, la caravane de l’entreprenariat et cela pour cinq jours, du 19 au 23 février.

Dans le cadre du programme d’appui à la réalisation des actions de sensibilisation sur l’entreprenariat féminin et d’information sur les services offerts aux femmes, la Direction de la formation professionnelle en collaboration avec la Direction de l’action sociale d’Oran, organise à partir du 19 février une caravane d’information et de sensibilisation sur l’entreprenariat féminin qui s’étalera sur cinq jours, a pour objectif, de mettre le point sur les femmes porteuses de projets et les femmes entrepreneurs et cela dans le seul but de renforcer les capacités des institutions d’appui à la création d’activités économiques et de micro-entreprises celles de femmes entrepreneurs et/ou porteuses de projets. Evaluer les besoins en termes d’accompagnement pour garantir la réussite du projet, recueillir les informations et suggestions utiles à l’élaboration du plan national de développement de l’entrepreneuriat féminin, et les pousser à emprunter la voie de la création d’entreprises pour leur autonomisation économique. Une situation qui permettra de renforcer les capacités des femmes entrepreneurs et des femmes porteuses de projets de création d’activités économiques ou des entreprises. Cette action verra la participation des représentants de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes «ANSEJ», la Caisse Nationale d’Assurance Chômage «CNAC», l’Agence Nationale de Développement de l’Investissement «ANDI», la Direction de la Promotion de la Petite et Moyenne Entreprise «DPME» et l’Agence Nationale de Gestion du Microcrédit «ANGEM». Tout comme il importe de rappeler que dernièrement la ministre de la Solidarité nationale, a expliqué, que l’entreprenariat féminin est devenu une «préoccupation» à l’égard du grand «gisement de possibilités et d’opportunités» pouvant soutenir la femme dans le marché du travail, assurer son autonomie et la protéger de la dépendance qui souvent porte atteinte à sa dignité. Dans cette optique, la ministre a affirmé qu’un «plan d’action national visant le développement de l’entreprenariat féminin sera mis en place le plus rapidement avec la contribution de tous». Hier, au niveau de la Chambre d’artisanat à Oran, était également installée une exposition produite par les femmes entrepreneurs, de même que seront organisés deux ateliers de formation au profit des femmes porteuses de projet. Signalons, que cette caravane et durant ces cinq jours, se rendra à Ain El Turck, Boutlélis et Arzew.

Abdelkrim.F