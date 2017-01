<span style='text-decoration: underline;'>Marche contre la violence à Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Une caravane de sensibilisation a sillonné la ville</span>

Une marche regroupant des dizaines de jeunes d’Aïn El Türck a été organisée hier à travers les rues et quartiers de la ville afin de sensibiliser la population contre les actes de violence enregistrés ces derniers jours dans certaines villes du pays.

L’initiative a été mise sur pied, conjointement entre la coordination de l’UNJA d’Aïn El Türck, le bureau local des Scouts musulmans, l’Organisation de Aveugles et le bureau de coordination du parti El Moustaqbel. Selon, Mr Zouaoui, principal coordonateur de cette opération, la caravane de sensibilisation qui regroupe les jeunes et militants de la commune d’Aïn El Türck, se veut une réponse à ceux qui prônent la violence et les actes de sabotage comme moyen de contestation populaire. La caravane, entamée dès 10 heures du matin, a en effet conduit, les jeunes arborant des slogans, appelant au pacifisme et à la retenue à travers plusieurs points de la ville et au cours de laquelle, des tracts ont été distribués aux citoyens.

Karim Bennacef