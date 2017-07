<span style='text-decoration: underline;'>Préparatifs du hadj</span>:<br><span style='color:red;'>Une caravane d’informations pour les futurs pèlerins</span>

Dans le cadre des préparatifs de la saison du hadj 2017, et pour le bon déroulement de ce voyage sacré, une caravane d’information et de sensibilisation sur le hadj est organisée par les services des Affaires religieuses et des wakfs, qui sera tenue aujourd’hui à Oran.

Cette caravane sera précisément installée au niveau de la mosquée pôle Abdelhamid Ibn Badis, durant la période sus citée, à partir de 9 heures du matin.

Dans le même cadre, il a été signalé, que les futurs hadjis sont conviés, durant la période sus mentionnée, à se présenter au lieu cité, pour profiter de cette manifestation d’information, pour connaître notamment, le circuit détaillé de ce voyage du hadj et les escales à El Kaàba, Safa Wa Elmarwa, Makam Ibrahim… et les étapes à suivre pour effectuer un voyage culte agréable et un bon séjour à la Mecque. Ainsi, une équipe constituée de plusieurs participants, sera présente à cette journée, entre autres, des cadres des Affaires religieuses et des Wakfs, pour animer cette journée. Et les hadjis seront informés, conseillés, orientés à l’occasion, sur le volet religieux et administratif et auront l’opportunité de poser leurs questions pour se préparer à l’évènement cultuel sus cité.

Sachant que toutes les dispositions internes et externes, sont prises par les services concernés pour le déroulement du hadj, dans de bonnes conditions sécuritaires et sanitaires.

Bekhaouda Samira