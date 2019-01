Ainsi et à croire les dernières informations venues du front syrien, l’Etat Islamique ne contrôle plus que quelque 4 kilomètres carrés en Syrie. Autrement dit, nous sommes bien à la veille de la fin de cette organisation qui, il y a quelques années seulement, contrôlait de vastes régions de l’Irak et de la Syrie. Un califat voulu par leur émir Abou bakr el Baghdadi qui en avait fait l’annonce dans son fameux prêche à partir de la mosquée de Moussol.

On est, donc, bien loin aujourd’hui de cette force impressionnante qui paradait dans les rues des grandes villes syriennes et irakiennes. Mais il ne faut pas se leurrer, car la fin du califat espéré par les chefs de cette organisation, ne veut nullement dire la fin de l’EI. Car l’organisation a prouvé qu’elle a encore une grande capacité de nuisance et qu’elle peut frapper durement ses cibles, comme ce fut le cas, il y a quelques semaines où des troupes américaines, mais aussi des quartiers de la capitale Damas ont été visés par des attentats spectaculaires et meurtriers.

Une erreur qui a déjà été faite par le président américain qui avait pensé que le seul fait de voir les positions de l’EI réduites à ces quelques quatre kilomètres carrés signifiait la fin de Daech. Une conclusion simpliste qui l’a amené à décider le retrait de ses soldats du sol syrien et choisir de laisser à la Turquie le soin de terminer le boulot.

Mais Ankara a clairement signifié qu’elle ne fera aucun cadeau aux Kurdes, alliés de Washington dans la guerre en Syrie. Un imbroglio qui a fait entrer les relations entre la Turquie et l’Amérique dans une tension très vive qui n’a pas fini de noircir le tableau dans un pays aujourd’hui clairement disloqué.

A la veille de ce qu’appellent les Kurdes et la coalition internationale de la dernière bataille contre l’EI, rien n’indique que les choses reprendront leur cours normal en Syrie. L’EI, comme al Qaida restent encore capables de maintenir les tensions et les horreurs en Syrie mais aussi dans toute la région, car les divisions entre les puissances étrangères dans le pays nourrissent un tel scénario et surtout menacent de voir les fragiles alliances voler en éclat et se métamorphoser en des guerres ouvertes entre les puissances régionales et leurs mentors internationaux.

La fin inévitable du grand califat d’el Baghdadi est bien loin de signifier la fin de la tragédie syrienne qui a besoin, aujourd’hui, d’une vraie solution politique débarrassée de toutes ces ingérences étrangères qui ont empoisonné la vie de millions de Syriens, aujourd’hui, éparpillés dans différents pays de la planète. En résumé, le Moyen Orient reste encore et toujours une carte à redessiner. Une malédiction voulue et entretenue par les grandes puissances de ce monde.

Par Abdelmadjid Blidi