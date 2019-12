<span style='text-decoration: underline;'>ONAAPH</span>:<br><span style='color:red;'>Une cartographie de tout type d’handicap sera mise en place</span>

L’Office National d’Appareillages et Accessoires pour personnes Handicapées (ONAAPH), a organisé hier, au niveau de la Bibliothèque nationale El-Hamma à Alger, le Salon d’Appareillages et aides techniques pour personnes handicapées «Handi-appareillage Expo». Ainsi, lors de son intervention, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la sécurité sociale, Hassan Tidjani Haddam, a rappelé les efforts consentis par l’Etat pour faciliter la vie à cette frange de société.

«Nous avons donné des instructions à la CNAS afin de parrainer et d’assumer la valeur de ces parties externes», indique le ministre qui précise que «dans le domaine de l’assistance technique sanitaire, et pour rapprocher les services de ce bureau de toutes les régions du pays, il a été décidé de réaliser des missions conjointes entre l’ONAAPH et la CNAS qui entreprend une mission Technico-médicale pour parcourir le pays, en particulier les zones isolées du grand sud et les Hauts Plateaux, afin de venir à l’aide des personnes handicapées, et de s’assurer ainsi qu’elles reçoivent des organes artificiels dans leur lieu de résidence ».

Le ministre dira que dans son plan de travail pour 2020, l’ONAAPH a fait une étude prospective basée sur des données et des statistiques, en collaboration avec le ministère de la Santé et des centres de recherche nationaux spécialisés dans la croissance démographique afin de mettre en place une cartographie des handicapés.

Chose qui facilitera l’intervention en temps réel. En effet, les organisateurs de ce Salon, indiquent que l’objectif principal de cet évènement important, est d’améliorer le service public. Il est également question de mettre en place un service d’accueil et la prise en charge des préoccupations des personnes handicapées, intensifier la communication de proximité aux profits des personnes handicapées et promouvoir les prestations fournies par l’ONAAPH. Ce dernier, joue un rôle important dans le système national de protection sociale et accorde également une grande importance aux personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne leur processus d’intégration sociale et professionnelle.

Il est également important, de mentionner que l’Algérie est signataire de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, car, l’ONAAPH est un partenaire clé et une partie importante dans la mise en oeuvre de la Politique nationale de promotion et de protection des personnes handicapées. Aujourd’hui, l’ONAAPH déploie de grands efforts dans le domaine de service public, à travers les objectifs qui lui sont assignés, mais cet effort est lié à la nature des services et des produits fabriqués et distribués au profit des personnes handicapées selon les différents degrés de leur handicap.

Noreddine Oumessaoud