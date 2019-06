<span style='text-decoration: underline;'>Poissons morts au lac Oum Ghellaz</span>:<br><span style='color:red;'>«Une catastrophe nationale»</span>

La ministre de l’Environnement et des Energies renouvelables, Fatma Zohra Zerouati s’est rendue jeudi au lac Oum Ghellaz à Oued Tlelat à Oran pour voir de près la situation après la découverte de grandes quantités de poissons morts au courant de la semaine dernière.

La ministre a qualifié cette situation de «catastrophe nationale». Dans ce cadre, elle a fait un constat visuel qui selon elle, démontre un manque d’oxygène dans l’eau. « La majorité des poissons morts, c’est des femelles qui se sont attirées vers les abords du lac à la recherche de l’oxygène. Cette situation a été aggravée par les rejets industriels et des eaux usées.

C’est inadmissible que cet endroit soit pollué, que chacun prenne ses responsabilités ». Sur place, les services concernés ont poursuivi l’opération de ramassage du poisson. La ministre appelle à stopper tous les rejets industriels au niveau de ce lac en préconisant des sanctions contre les usines ainsi que les administrations qui ont remis des autorisations de rejets à ces usines. Le lac, selon la ministre, est devenu ces dernières années un réceptacle de tous les rejets et notamment ceux provenant du pôle urbain d’Oued Tlelat et la zone d’activité. Une commission locale composée du président de l’Assemblée populaire de la commune et des Directions de wilaya des différents secteurs concernés s’est déplacée le jour même. Le mardi 25 juin 2019, le ministère de l’Environnement et des énergies renouvelables a dépêché une équipe pluridisciplinaire composée d’un inspecteur, d’experts en biologie, d’un chercheur algérien volontaire de renommée internationale et des cadres des organismes sous tutelle, à savoir, l’Observatoire nationale de l’environnement et du développement durable et le commissariat national du littoral.

Un premier constat a révélé ainsi que la première cause conclue par les experts sur la mort des poissons est l’asphyxie due à une très faible concentration d’oxygène dissous dans l’eau. Et en attendant de compléter l’ensemble des analyses qui demandent 2 à 5 jours, plusieurs mesures ont été prises, premièrement, à court terme, notamment, le prélèvement d’eau par l’observatoire national de l’environnement et du développement durable pour effectuer des analyses physico-chimique, prise d’échantillons de poisson pour analyse, enlèvement et enfouissement du poisson mort ainsi que l’organisation de visites de contrôle des unités industrielles environnantes pour vérifier les rejets. A moyen terme, les services du ministère vont accélérer la concrétisation du projet relative à la réalisation de la station de traitement des eaux usées qui est en cours de lancement par le ministère des ressources en eau.

A long terme, il est prévu d’agir dans le sens du classement du lac en l’une des catégories d’aires protégées, conformément à la loi numéro 11 02 du 17 février 2011, relative aux aires protégées dans le cadre du développement durable, ce qui lui conférera selon la ministre, un cadre réglementaire et protecteur contre toute forme de dégradation aux catastrophes. Notons que durant la journée, l’opération de ramassage et d’enfouissement du poisson se poursuivait avec la mobilisation de plusieurs secteurs.

En effet, des engins ont été acheminés depuis quelques communes de la wilaya pour accélérer l’opération. Il est à noter que les analyses effectuées sur le poisson par l’antenne du Centre national de développement de pêche et d’aquaculture à Béni-Saf n’ont révélé aucune anomalie, en attendant les résultats des analyses physico-chimiques qui vont être communiqués dans les prochains jours.