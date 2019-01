<span style='text-decoration: underline;'>Ligue 2 professionnelle</span>:<br><span style='color:red;'>Une cellule de crise pour sauver le MC Saida</span>

Une cellule de crise a été constituée, jeudi, pour sortir le Mouloudia de Saida (MCS), club évoluant en ligue 2 professionnelle de football, de la situation délicate qu’il traverse.

Cette décision a été prise lors d’une réunion du wali de Saida, Seif El Islam Louh, au siège de la wilaya, avec le président du club amateur (CA) et le directeur général de la Société sportive professionnelle (SSP) et les représentants des supporters du MCS. A cette occasion, le wali a souligné que cette cellule examinera tous les problèmes dont souffre le club et tentera de trouver les solutions adéquates, exhortant les membres de cette cellule dirigée par le directeur de la jeunesse et des sports, Bachir Mebarki, à tenir une réunion dimanche prochain pour débattre de toutes les difficultés qui entravent à la réalisation de bons résultats et trouver des solutions pour remettre le MCS sur rails. Il a également appelé à se regrouper autour de l’équipe fanion de Saida qui traverse une étape critique et à la soutenir pour lui permettre d’atteindre ses objectifs dans le restant du championnat de ligue 2 professionnelle.