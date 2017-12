<span style='text-decoration: underline;'>Ghardaïa</span>:<br><span style='color:red;'>Une centaine de participants au marathon des dunes</span>

Une centaine de participants dont une dizaine de sexe féminin ont pris part jeudi au coup d’envoi de la 14ème édition du marathon des dunes organisée à Ghardaïa.

Cet événement sportif, initié sous le signe «Sport – Santé – Culture – Tourisme et Environnement» par «Pro organisation», une agence de communication en collaboration avec la Fédération nationale du sport pour tous (FNST), «se caractérise par des courses pédestres en allure libre à travers la nature pittoresque de la région de Ghardaïa où les participants traverseront en trois étapes de 10 km chacune, la beauté du paysage de la vallée du M’Zab, ses palmeraies et ses Ksour ainsi que l’Oasis de Metlili», a indiqué l’organisateur Abdelmadjid Rezkane. «Le parcours de ce marathon des dunes sous forme de «trail» est conçu pour joindre l’utile à l’agréable, permettant aux participants de traverser entre autres, la vallée du M’Zab classée patrimoine universel, les palmeraies et le Ksar millénaire d’El Atteuf, les séculaires remparts du Ksar de Ben Izgen ainsi que la région de Metlili avec ses dunes et palmeraies», a fait savoir Rezkane.

Cette manifestation sportive à portée divertissante et touristique qui se déroulera en allure libre pour les participants de différents âges, s’aligne sur le principe de la durabilité de l’environnement et la préservation de la nature et de la culture, a précisé l’organisateur, ajoutant qu’elle compte promouvoir l’image de la région comme une destination touristique internationale ainsi que la sécurité et la stabilité dont jouit l’Algérie.

Cette 14ème édition se veut une occasion pour élargir la promotion de la belle région du M’Zab avec son patrimoine culturel historique et architectural auprès des touristes et opérateurs divers et d’accompagner les coopératives locales pour l’exposition des produits du terroir et encourager l’artisanat local. Pour le président de l’assemblée populaire communale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar, cette manifestation «peut jouer un rôle dans le développement de l’économie locale, à l’instar d’autres activités sportives qui contribuent dans l’animation du tourisme et de l’artisanat de la région».

«Cet évènement peut contribuer également à rehausser l’image de la région célèbre pour ses potentialités naturelles, architecturales et culturelles ainsi que son artisanat, et générer ainsi une véritable dynamique touristique».

Le programme de ce marathon qui se déroule sous le haut patronage du ministre de la Jeunesse et des Sports et du wali de Ghardaïa, durant trois jours, comporte également des visites et circuits touristiques ainsi que des soirées artistiques au profit des participants.