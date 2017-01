<span style='text-decoration: underline;'>Période hivernale</span>:<br><span style='color:red;'>Une centaine de repas chauds distribués aux sans abris quotidiennement par le CRA</span>

Dans le cadre des actions de solidarité qu’organise le Croissant rouge algérien bureau d’Oran (CRA), une centaine de repas chauds sont offerts quotidiennement aux sans abris. A cet effet, cette opération est assurée par une vingtaine de bénévoles du Croissant rouge algérien (CRA). Cette opération se poursuit tout au long de cette période froide hivernale. Les mêmes services procèdent également à la distribution de couvertures et de vêtements chauds aux SDF qui squattent les trottoirs des divers quartiers de la wilaya d’Oran et passent leurs nuits dehors avec ce froid terrible et insupportable. «Ainsi, nous faisons de notre mieux pour aider cette frange de la société qui vit dans la rue et nous essayons de leur procurer des repas chauds et des médicaments pour ceux qui sont malades», nous dira un bénévole du CRA.

«Nous sommes là sur le terrain quotidiennement pour les aider en cas de besoin durant cette période de grand froid» ajoute-t-il. Dans le même cadre, les services du CRA ont un programme annuel riche en activités à savoir des formations sur le secourisme et les premiers gestes à entreprendre pour sauver une personne ainsi que des rencontres autour de divers thèmes sont animées par des conférenciers. Durant le mois sacré, un programme culinaire spécial est concocté au niveau des restaurants du cœur du CRA au profit des voyageurs et des SDF. Ainsi, un repas complet est servi à l’heure du f’tour tout au long du mois de Ramadhan précise-t-on.

Bekhaouda Samira