<span style='text-decoration: underline;'>Festival international de la gourmandise </span>:<br><span style='color:red;'>Une clôture haute en saveurs</span>

Le premier festival de la gourmandise qui s’est tenu du 21 au 24 de ce mois, à la grande surface de LIPER Cité d’Es-Sénia, a eu un grand succès.

Organisé pour la première fois à Oran, par le club des boulangers que dirige notre sympathique et dynamique M. Baïche Fouzy. En effet, depuis le début où toute une pléiade de chefs de cuisine renommés, notamment à la TV, composaient le jury et où l’invitée d’honneur était la grande dame populaire de la cuisine algérienne, Mme Rezki Mokhtaria, et qui a été très entourée de ce festival.

Il y a eu d’autres chefs, dont M. Bessadi Mustapha, Mme Hassiba Bendakie, M. Samir Hfaya, Samir Mahdi Abdelkrim, Sabrina et Sabah la libanaise animatrice et chef et bien sûr Fouzy Baïche, le grand animateur et organisateur.

Dans ce festival qui a réuni une quarantaine de concurrents, venus de toute l’Algérie, de Tunisie et de Syrie, l’organisation et le programme se sont déroulés dans une parfaite ambiance, aux dires des participants et des visiteurs. Ainsi, pendant quatre jours, les gâteaux traditionnels et plats algériens ont été mis en exergue.

Le jury composé de grands chefs a eu des difficultés à se prononcer au vu de la qualité très élevée des produits proposés, par les candidats dont la plupart étaient des professionnels non diplômés. En Algérie, les écoles de formation dans ce domaine sont rares, et beaucoup d’instituts sont au stade de projet. Samedi passé a vécu une finale en apothéose où tous les participants ont été récompensés pour leur travail de recherches en gastronomie algérienne. Ainsi, tout le monde était heureux d’avoir assisté à ce premier festival lors de la finale et remise des diplômes et récompenses, en présence des « sponsors » dont Mondial Four, l’organisateur, M. Baïche Fouzy, président du club des boulangers d’Oran, a remercié les sponsors, les participants et les grands chefs et le Centre Commercial L’Hyper City pour ce grand succès, sans omettre de nous rappeler qu’un autre grand rendez-vous du gout aura lieu au mois de février, Incha Allah.

Adda.B