<span style='text-decoration: underline;'>Syrie </span>:<br><span style='color:red;'>Une coalition dirigée par les États-Unis a effectué plusieurs attaques</span>

Les États-Unis, le Royaume-Uni et la France, ont mené dans la nuit de vendredi à samedi, plusieurs frappes ciblées contre la Syrie en réponse à la supposée attaque chimique de Douma, dans la banlieue de Damas, sans faire de victimes.

En réponse à cette agression, la Russie a dénoncé hier «avec la plus grande fermeté», les frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés, la France et la Grande Bretagne, contre la Syrie, alors que le président russe Vladimir Poutine, a qualifié ces bombardements d’«acte d’agression» contre un Etat souverain. «La Russie dénonce avec la plus grande fermeté, l’attaque sur la Syrie où des militaires russes aident le gouvernement légitime à lutter contre le terrorisme», a indiqué le Kremlin dans un communiqué. Le ministère russe de la Défense, a affirmé samedi, que les Etats-Unis et leurs alliés ont tiré plus de 100 missiles sur la Syrie et «un nombre significatif» d’entre eux, ont été interceptés par les forces syriennes. Le ministère russe a indiqué que les missiles avaient été tirés depuis des navires américains en mer Rouge, par des avions volant au-dessus de la Méditerranée et par des bombardiers stratégiques américains venus de la base aérienne d’Al-Tarf, dans le Sud-est de la Syrie. Par conséquent, la Russie a annoncé hier, la convocation d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU après l’agression conduite par les Etats-Unis et leurs alliés, la France et la Grande-Bretagne, contre la Syrie. «La Russie convoque une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour évoquer les actions agressives des Etats-Unis et de leurs alliés», a indiqué le Kremlin dans un communiqué.

Par ailleurs, l’armée russe a affirmé que la défense antiaérienne syrienne, était parvenue à intercepter 71 des 103 missiles de croisière lancés par les Etats-Unis et leurs alliés. «Cela, témoigne de la grande efficacité de ces systèmes (antiaériens) et de l’excellente formation du personnel militaire syrien formé par nos spécialistes» a déclaré le général russe Sergueï Roudskoï, lors d’une conférence de presse.

Ce dernier, affirme également, que les frappes menées par les Etats-Unis et leurs alliés contre la Syrie, n’avaient fait «aucune victime» civile ou militaire. «Selon des informations préliminaires, il n’y a aucune victime au sein de la population civile ou de l’armée syrienne», a-t-il déclaré.

De son côté, le président américain Donald Trump, a déclaré vendredi soir, que l’opération militaire en cours contre la Syrie, «durera aussi longtemps qu’il le faudra», précisant qu’il avait donné ordre aux forces américaines de mener» des frappes de précision «contre des cibles associées à l’emploi présumé d’armes chimiques en Syrie.

« J’ai donné ordre aux forces armées des Etats-Unis de lancer des frappes de précision sur des cibles associées aux capacités d’armes chimiques» du président Bachar al-Assad, a déclaré Trump depuis la Maison Blanche, indiquant qu’il s’agissait d’une opération combinée menée avec la France et le Royaume Uni. Trump a ajouté que ces frappes allaient se poursuivre jusqu’à ce que l’armée syrienne cesse l’emploi des armes chimiques. Et d’affirmer que «la réponse combinée des Etats Unis, du Royaume Uni et de la France à ces atrocités, intégrera tous les instruments de notre force nationale: militaire, économique et diplomatique». Citant un responsable de l’administration américaine, CNN a rapporté que les frappes pourraient ne pas s’arrêter ce soir.

Dénonciation de plusieurs pays

Damas a dénoncé hier l’opération militaire menée contre des cibles en Syrie par les Etats-Unis, la France et la Grande-Bretagne, estimant qu’elle était «vouée à l’échec» et y voyant une «violation flagrante» du droit international. «L’agression tripartite contre la Syrie, est une violation flagrante du droit international (…) et elle sera vouée à l’échec», a rapporté l’agence Sana.

Pour sa part, l’Iran a mis en garde hier contre les «conséquences régionales» des frappes menées par les Etats-Unis, la France et le Royaume-Uni contre la Syrie tout en les condamnant «fermement».

«Les Etats-Unis et leurs alliés, sans aucune preuve et avant même une prise de position de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC), ont mené cette action militaire (…) contre la Syrie et sont responsables des conséquences régionales de cette action aventuriste», a affirmé le ministère iranien des Affaires étrangères, selon le site Telegram de son porte-parole Bahram Ghassemi. De son côté, le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, a exhorté samedi, tous les Etats membres à faire preuve de retenue et à s’abstenir de tout acte qui pourrait conduire à une escalade après les frappes occidentales contre la Syrie.

«J’appelle tous les Etats membres à faire preuve de retenue dans ces circonstances dangereuses et à éviter tous les actes qui pourraient entraîner une escalade de la situation et aggraver les souffrances du peuple syrien», a déclaré dans un communiqué M. Guterres.

Le secrétaire général a reporté un voyage prévu en Arabie Saoudite pour gérer les suites de l’opération militaire lancée par les Etats-Unis, le Royaume-Uni et la France.

«Toute utilisation d’armes chimiques est horrible» a déclaré M. Guterres. Il a par ailleurs, souligné l’importance d’agir en conformité avec la charte de l’ONU et le droit international. L’intervention militaire occidentale contre la Syrie, n’a pas été autorisée par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Alger: Samir Hamiche