<span style='text-decoration: underline;'>FABRICATION DES ÉQUIPEMENTS ÉNERGÉTIQUES EN ALGÉRIE</span>:<br><span style='color:red;'>Une commande de plus de 7 millions de dollars a été remise par Sonelgaz</span>

Le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a présidé hier à Alger la cérémonie de remise d’une importante commande de fabrication locale d’équipements énergétiques dans le cadre d’un partenariat entre le Groupe Sonelgaz et General Electric GE.

Ainsi, la société de Maintenance des équipements industriels (MEI), filiale du groupe Sonelgaz, a signé avec General Electric (GE) une commande d’un montant de 7,5 millions de dollars, de pièces de rechange fabriquées localement, pour les besoins des installations énergétiques gérées par le groupe américain en Algérie ainsi que ses clients à l’étranger.

Intervenant lors de cet événement organisé au niveau du Centre de formation de Sonelgaz à Benaknoun dans la wilaya d’Alger, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab a estimé que ce genre de coopération aidera au développement de l’économie nationale. Il dira en outre que durant la période 2020- 2024, le volume prévisionnel sera de 117 millions de dollars, dont une partie de la production de MEI sera exportée à travers les filiales du GE à l’international, notamment en Afrique. En effet, le contrat d’achat MEI/GE, qui assure un plan de charge pluriannuel couvrant une période de 20 ans à partir de 2017, est caractérisé par sa «flexibilité».

M. Arkab dira dans ce sens que ce contrat commencera par un montant annuel de 1 million de dollars la première année et augmente en crescendo pour atteindre un montant annuel de 90 millions de dollars lorsque MEI monte en compétence et réalise la fabrication avec des coûts compétitifs, soit un montant total allant jusqu’à 990 millions de dollars sur toute la période. Pour sa part, le PDG du groupe Sonelgaz, Chahar Boulakhras dira que cette commande arrive après la finalisation du processus de qualification par General Electric (GE) pour les ateliers de MEI. Ainsi, souligne-til, les commandes à MEI vont augmenter progressivement pour atteindre un montant annuel de 90 Millions de dollars par an. Selon M. Boulakhras, cette performance se poursuivra lorsque notre filiale montera en compétence et fabriquera avec des coûts compétitifs, soit un montant total de commandes allant jusqu’à 990 Millions de dollars sur la période 2017-2037.

Concernant le taux d’intégration, M. Boulakhras a précisé qu’il serait autour de 30% dans une première étape avant d’aller progressivement à 100%. Avec un taux d’intégration, variant entre 25% et 30%, ce projet, estime le PDG de la Sonelgaz, permettra d’économiser pour le pays des importations de 200 millions de dollars par an. Le même responsable dira encore que Sonelgaz a mis ainsi en place les opportunités qui lui sont offertes d‘’algérianiser la maintenance, de fabriquer localement les pièces de rechange. Il est également question de localiser en Algérie des usines de fabrication d‘équipements de pointe, ainsi que de développer le génie l‘expertise en matière d’engineering, de réalisation et de montage, précise M. Boulakhras qui conclura par dire que son groupe est déterminé à progressivement abandonner le cléen- main pour les ouvrages complexes et de domicilier graduellement la fabrication en Algérie.

À noter que le document a été paraphé par le directeur général de MEI, Idir Yettou, et le vice-président de GE Power MENA, Midhat Mirabi, en présence du ministre de l’Energie, Mohamed Arkab et le PDG du groupe Sonelgaz, Chaher Boulakhras.

Noreddine Oumessaoud