<span style='text-decoration: underline;'>Skikda</span>:<br><span style='color:red;'>Une commission de contrôle des travaux d’aménagement après les récentes inondations</span>

Une commission technique chargée de contrôler les travaux d’aménagement et de revêtement de routes menés à Skikda après les inondations du début de la semaine a été installée, apprend-on jeudi des services de wilaya.

Constituée sur décision du wali Hadjri Derfouf, la commission a pour mission de contrôler la conformité aux normes techniques des travaux engagés notamment dans les cités Frères Ayachi, Frères Saker, Boulkeroua et Merdj Eddhib et de recenser les insuffisances, selon la même source. La même source a assuré que des mesures seront prises à l’encontre des promoteurs immobiliers qui n’ont pas enlevé les déblais de leurs chantiers sur les hauteurs de la ville de Skikda, comme recommandés par les services techniques et qui furent charriés par les eaux provoquant l’obstruction des avaloirs, notamment des allées 20 août 1955 qui furent l’un des secteurs urbains les plus affectés.