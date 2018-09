<span style='text-decoration: underline;'>Dissensions au sein de l’APC d’Aïn El Türck </span>:<br><span style='color:red;'>Une commission d’enquête dépêchée par la wilaya d’Oran</span>

Une commission d’enquête menée par le Directeur de la Réglementation Générale (DRAG) de la wilaya d’Oran a été dépêchée, hier, par le wali Mouloud Chérifi à l’APC d’Aïn El Türck pour s’enquérir de la situation délétère qui prévaut au sein de cette institution Etatique. Aucune information n’a filtré pour l’heure sur la visite, tant attendue par les citoyens, de ladite commission.

Toutefois, celle-ci survient suite aux dysfonctionnements qui semblent entacher la gestion des affaires communales, caractérisées depuis de longs mois, par des clivages et des dissensions internes au sein de l’assemblée populaire comme au sein de l’administration. Il y a lieu de rappeler qu’au conflit opposant le maire de la commune à une partie des élus de son assemblée, est venu se greffer un autre conflit, avec le secrétaire général de l’APC et dont on dit qu’il a pris la tournure d’un véritable bras de fer. Pour en revenir à cette visite de la commission de wilaya, celle-ci s’était rendue au siège de l’Etat civil où se trouvent les bureaux du secrétaire général de l’APC, et qui est, faut-il le rappeler, détachée du siège de la mairie.

Sur place, les membres de la commission ont passé en revue, le fonctionnement des services, ponctué par une longue discussion avec le secrétaire général de l’APC. L’étape suivante a été le siège de l’APC, situé à 200 mètres du siège de l’Etat civil au centre-ville d’Aïn El Türck. Visite des différents services et discussions avec les agents et responsables, ont été à l’ordre du jour.

De l’avis des présents, le DRAG a fait usage d’un langage sec avec le secrétaire général de l’APC qu’il a exhorté à faire preuve de bonne foi et d’assumer les responsabilités qui lui sont confiées, tout en restant à l’écart des enjeux politiques de déstabilisation auxquels s’adonnent certains élus, dissidents et opposés au maire. Le langage tenu par le représentant du wali avait l’air d’un avertissement car la situation de pourrissement avait atteint son paroxysme dans une commune minée par les conflits d’intérêt.

L’avertissement, nous a-t-il été donné de comprendre, tient lieu également pour les élus réfractaires qui boycottent depuis plus de 08 mois maintenant les délibérations, en guise de contestation. L’envoyé du wali a fait savoir qu’il espérait un déblocage imminent de la situation, sous peine de contraindre les pouvoirs publics à prendre des sanctions, comme cela a été le cas dernièrement au secteur urbain d’el makari, avec la suspension du délégué de ses fonctions.

Karim Bennacef