<span style='text-decoration: underline;'>Pour le bon déroulement de la saison estivale et la gratuité des plages </span>:<br><span style='color:red;'>Une commission d’inspection du tourisme contrôle les lieux durant le mois d’août</span>

La commission d’inspection qui relève de la Direction du tourisme de la wilaya d’Oran, va entamer des visites d’inspection au niveau des plages de la Corniche oranaise durant le mois d’août, pour contrôler les lieux et leur hygiène et les services offerts aux estivants et surtout s’assurer de la gratuité des plages. Le but est de garantir aux estivants une bonne saison estivale et d’essayer de relever le défi, en améliorant le secteur du tourisme. Sachant que la wilaya d’Oran, représente un pôle économique et touristique important, vu sa position stratégique par l’existence du port, de l’aéroport international, de ses zones industrielles, de ses sites touristiques et de son patrimoine culturel. Elle est également très attirante par sa Corniche qui compte des plages très appréciées par les touristes et les estivants. Ce secteur, qui est en voie de croissance, veut en effet, développer d’autres types de tourisme, écologique de luxe, d’affaires. Ainsi, pour arriver au but escompté, la wilaya d’Oran doit élever le niveau, en matière de tourisme pour faire d’Oran une destination touristique par excellence, entre autres, en offrant de meilleurs services aux estivants et aux touristes, en construisant notamment, des établissements hôteliers de luxe et en formant les employés des hôtels, aux normes internationales, des guides qualifiés et en innovant, en matière de circuit touristique. Rappelons, que dernièrement, le bureau du tourisme, en partenariat avec la Direction du tourisme de la wilaya d’Oran, a formé quelque 7 guides touristiques.

Bekhaouda Samira