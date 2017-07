<span style='text-decoration: underline;'>Préparation des élections locales</span>:<br><span style='color:red;'>Une commission permanente mise en place hier</span>

Après un repos de quelques mois, la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), se mettra au travail incessamment pour préparer l’encadrement et la surveillance des prochaines élections locales.

A cet effet, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Nourredine Bedoui, et le président de la Haute instance indépendante de surveillance des élections (HIISE), Abdelwahab Derbal, ont pris part hier à une rencontre conjointe, consacrée à la présentation des nouvelles propositions relatives à l’organisation et au déroulement du processus électoral.

A l’issue de cette réunion de coordination, les deux parties ont annoncé la mise en place d’une commission permanente conjointe chargée du suivi, du développement et de l’amélioration du processus électoral.

«Nous avons convenu de mettre en place une commission conjointe chargée du suivi, du développement et de l’amélioration du processus électoral» a déclaré M. Derbal lors d’une conférence de presse animée conjointement avec M. Bedoui à l’issue d’une rencontre de consultations sur la préparation des prochaines élections locales, soulignant dans le même contexte, que ce développement nécessitait «une concertation permanente». De son côté, M. Bedoui a indiqué que cette commission «sera permanente et effective à partir d’aujourd’hui».

Il est à préciser que durant cette rencontre, les deux parties ont échangé des propositions et les moyens de coordonner pour étudier tous les aspects afin d’être prêts au rendez-vous électoral et garantir la transparence des élections.

Rappelons par ailleurs, que Abdelwahab Derbal avait indiqué dans une allocution lors de la réunion du Conseil de l’instance pour adoption du rapport final sur les législatives du 4 mai, que «l’expérience modeste de la Haute instance indépendante de surveillance des élections en application de ce que lui confère la Constitution, a démontré pragmatiquement que les textes juridiques régissant le processus électoral, nécessitent davantage de réforme, de révision et de renouveau dans leurs différents aspects».

Il avait souligné tout particulièrement les lois organiques et les décrets règlementaires, insistant sur l’importance de «définir avec précision certaines prérogatives de responsables administratifs au niveau local afin que chaque partie assume ses responsabilités loin de tout arbitraire ou irrespect de la loi et que l’instance puisse accomplir sa mission».

L’intervention efficace de l’instance auprès des concernés par l’opération électorale, «avait besoin de plus d’adaptation des lois et règlements en vigueur» avait-il poursuivi.

Il a précisé dans ce cadre, que la question «requiert à l’avenir, un élargissement des prérogatives de l’instance tout en mettant en place des mécanismes juridiques qui définissent l’action de contrôle qui est du seul ressort de celle-ci tout en veillant à l’application de la loi et à la réunion de tout ce qui est susceptible d’assurer des élections propres, seul garant de la confiance, de la quiétude et de la stabilité’«.

