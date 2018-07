<span style='text-decoration: underline;'>Aéroport d’Oran</span>:<br><span style='color:red;'>Une commission pour veiller au bon déroulement des voyages des Hadjis</span>

Dans le cadre des préparatifs de l’évènement religieux du hadj, les services de la gestion de l’aéroport international Ahmed Ben Bella d’Oran, ont pris toutes les mesures fermes pour un bon déroulement des voyages des Hadjis.

A cet effet, deux chapiteaux dotés de toutes les commodités sont réservés spécialement l’un pour l’accueil des Hadjis et le second pour les accompagnateurs au niveau dudit aéroport. Ainsi, pour la réussite du transit des Hadjis, les services des Douanes dudit aéroport, vont fournir des efforts pour arriver aux résultats voulus et pour faciliter l’accès des voyageurs vers les Lieux Saints.

Dans le même cadre, il a été signalé que quelque 27 voyages sont programmés dont 16 assurés par les services des lignes aériennes algériennes et 11 par les Saoudiens au profit des Hadjis dont le nombre s’élève à quelque 8628.

Pour la réussite de cet événement, une commission a été mise en place par les services dudit aéroport, pour veiller à ce que le voyage des Hadjis se déroule comme il se doit et pour le respect des consignes dans le but visé est l’amélioration des conditions d’accueil des futurs Hadjis.

Dans le même cadre, il a été signalé que le premier voyage des Hadjis, débutera le 26 juillet à 15 heures et le dernier aura lieu le 14 août de l’année en cours à 14 heures.

Bekhaouda Samira