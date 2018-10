<span style='text-decoration: underline;'>En prévision de l’hiver </span>:<br><span style='color:red;'>Une commission technique pour contrôler l’état des évacuateurs des eaux pluviales</span>

Dans le cadre du programme préventif, des actions en préparation de la saison hivernale ,une commission technique des services qui relèvent de l’établissement de la promotion immobilière est sur le terrain pour contrôler l’état des égouts et des avaloirs de leur bon fonctionnement . Le but est d’essayer d’éviter tout incident du aux inondations et débordement des eaux pluviales durant l’hiver, causés par l’obstruction des égouts et des endroits qui accueillent les eaux de la pluie . A cet effet, les dits services ont débuté le contrôle à partir du lieu dit Hayet Regency pour continuer ensuite et élargir l’opération vers les autres lieux qui relèvent de leurs services.

Bekhaouda Samira