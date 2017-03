Une Commune réduite à la mendicité

Comme chaque année, depuis quarante ans, la “préparation de la saison estivale” s’installe au débat du printemps, avec les mêmes discours et les mêmes rengaines, exprimées au chevet des communes côtières de la Wilaya. Cette année, c’est la daïra d’Ain El Turck qui a pris les devants, en organisant elle-même une rencontre sur le sujet, regroupant des opérateurs privés et des membres de la société civile. Mr Nouibet, le chef de daïra, a annoncé d’emblée, que face à la politique d’austérité et le faible niveau de ressources fiscales communales, il est désormais nécessaire, de faire appel aux investisseurs locaux, pour prendre en charge les volets financiers de certaines opérations, liés notamment aux secteurs de l’hygiène et de l’embellissement. Selon le responsable local, l’APC d’Ain El Turck aurait déjà “cassé sa tirelire”, pour réhabiliter le boulevard Milinette et 5 milliards de centimes pour aménager le futur parking à étages, de la plage Beau Séjour. Mais comme l’a souligné le chef de daïra, c’est le problème de la collecte des ordures ménagères qui continue de poser problème et de ternir l’image de cette daïra à “vocation touristique”. D’autant plus, que le contrat des agents de nettoiement, recrutés dans le cadre de l’opération d’Algérie Blanche, expire au mois de juin prochain. Juste au début des vacances d’été et des premiers flux d’estivants, venant de toutes les régions du pays. Il s’agit donc, a-t-on expliqué, de trouver un nouveau financement pour renouveler le contrat «Blanche Algérie» au moins jusqu’au mois de septembre prochain”. Ce qui en d’autres termes, peut signifier, qu’il s’agit surtout de sauver la saison estivale 2017. Ensuite, les citoyens résidents n’auront qu’à supporter le retour en force des déchets et de l’insalubrité. Tour à tour, des intervenants ont pris la parole, le plus souvent pour dénoncer la situation chaotique, qui prévaut à Aïn El Türck, en matière de gestion urbaine et de stratégie de développement. Un élu local, vice-président de l’APC, a carrément appelé au secours les opérateurs, promoteurs et hommes d’affaires locaux, les priant d’aider la Commune à faire face à ses missions et obligations élémentaires, d’entretien et de maintenance du cadre de vie collectif. La perception des taxes de séjour par l’APC, l’aménagement des postes de secours au niveau de chaque plage, l’installation de «Mr Plage», le renforcement en bacs à ordures et bien d’autres points furent évoqués durant cette réunion qui n’aura servi au final, qu’à énumérer encore une fois, la longue liste des carences et des insuffisances, pénalisant cette commune côtière d’Ain El Turck. Une commune réduite aujourd’hui à la mendicité, car, livrée depuis quarante ans au laxisme, aux tâtonnements et aux gesticulations de façade, visant à cacher les échecs, voire la faillite.

Par S.Benali