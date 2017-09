<span style='text-decoration: underline;'>La cent millième voiture sort de l’usine Renault à Oued Tlélat </span>:<br><span style='color:red;'>Une convention de transfert de moyens signée dimanche avec l’USTO</span>

Une convention pour le transfert des moyens a été signée dimanche entre les responsables de l’usine Renault Algérie à Oued Tlélat et la rectrice de l’université des sciences et de la technologie d’Oran Mohamed Boudiaf (USTOMB) Mme Benharrat Nacéra, en marge d’une cérémonie organisée pour célébrer la sortie de l’usine de la voiture numéro 100.000. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du chef de l’exécutif local et des autorités locales. Deux moteurs ont été mis à la disposition de la faculté de génie mécanique de cette université pour la formation des étudiants. Renault Algérie production, a aussi saisi la présence des autorités locales pour annoncer l’inauguration d’un nouvel espace pour le montage de la nouvelle Renault Clio 4.

H. Maalem