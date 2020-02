<span style='text-decoration: underline;'>Transport interurbain à Ain El Türck</span>:<br><span style='color:red;'>Une copie à revoir</span>

Faute d’un plan réfléchi et d’une répartition adéquate sur certaines lignes, le transport interurbain, qu’assurent simultanément bus et taxis à l’intérieur du tissu urbain de la commune d’Aïn El Türck, est devenu complètement désuet, notamment, avec la sensible augmentation de la densité de la population locale.

Le tracé actuel des taxis et des bus, n’est pas, de l’avis de spécialistes et de nombreux de citoyens, à même d’assurer convenablement la couverture de l’ensemble des quartiers de la ville, dans la mesure où il se limite quasiment à l’artère principale qui longe la commune en sa longueur, avec un détour par la Place du 20 Août, pour marquer son terminus à la place du centre ville.

De ce fait, nombre de quartiers, à l’instar de Douar Nakous, distant de plusieurs centaines de mètres du terminus et de dizaines de mètres de la place Vassas, ne sont pas desservis. Les usagers, sont ainsi dans l’obligation, soit de continuer leur parcours à pied, soit de recourir aux taxis interurbains qui empruntent le même circuit que les bus et qui tarifent le trajet vers les quartiers non desservis au prix d’une course, soit 04 fois le tarif d’une place individuelle, qui est de l’ordre de 30 Da.

Outre le fait que le parcours de ces distances est contraignant sur le plan physique, notamment pour les personnes âgées, hommes et femmes, les dépenses supplémentaires occasionnées pour rejoindre leurs destinations finales, constituent une véritable hémorragie financière pour de nombreuses familles. Le même problème se pose pour les habitants des localités de Cap Falcon et la Madrague, paradoxalement non desservis par les bus, contraints eux aussi à recourir aux taxis pour se déplacer vers leur domicile ou vers le centre ville, mais tenus d’effectuer d’autres dépenses pour rejoindre les taxis ou les transports en commun à destination d’Oran, situés à la place Vassas.

Pour les usagers habituels, c’est là un véritable parcours du combattant qu’ils doivent se livrer chaque jour, continuellement, tout en supportant les désagréments causés par les retards et souvent l’indisponibilité du transport aux heures de pointe.

Selon certains habitants, il est temps que les services concernés, à savoir, ceux des transports, pensent à réorganiser le plan de transport interurbain à Aïn El Türck en un seul parcours, qui englobe les quartiers et localités éloignées, quitte à augmenter sensiblement le tarif pour compenser ce qui peut être considéré par les transporteurs comme un manque à gagner, mais qui, en réalité, n’en est pas un, car le remplissage est assuré à toute heure de la journée ou de la soirée.

Il faut rappeler que cette anomalie dans le transport interurbain, fait la joie des taxieurs clandestins, dont le nombre s’est multiplié par dix et qui ne se gênent pas de saigner le client.

Karim Bennacef