<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem | Transport urbain</span> :<br><span style='color:red;'>Une course par taxi en ville entre 150 et 200 DA, très chère</span>

A Mostaganem, les lois de la République sont bafouées par un grand nombre de taxieurs en ce qui concerne le tarif des transports urbains.

En effet, taxée à cent dinars par la Direction de wilaya des transports, la course par taxi en ville (périmètre urbain), coûte cent cinquante dinars et parfois deux cents dinars, prix exigés par de nombreux taxieurs. Ainsi, la course par taxi en intra muros à Mostaganem, serait la plus chère dans le pays. Les taxieurs évoquent la cherté du carburant et des pièces, ainsi que le mauvais état des routes à cause des travaux du tramway. Les citoyens sont mécontents et nombre d’entre eux préfèrent payer la somme exigée par le taxieur, en vue d’éviter des démêlés et une perte de temps. Alors, il serait du devoir des services concernés d’entreprendre des contrôles pour faire respecter les tarifs. Nul ne peut prendre une mesure de fixation des tarifs, seul l’Etat peut décider. Ainsi, le respect et l’obéissance des lois et règlements pris par les services de l’Etat doivent être une condition sine quanon. Mais, seulement, il ne doit pas avoir de relâchement, encore moins la passivité des services chargés de l’application de ces lois.

Charef.N