<span style='text-decoration: underline;'>Ouargla </span>:<br><span style='color:red;'>Une couverture internet de 100% dans la wilaya</span>

Une couverture internet à 100% a été atteinte à travers les différen

tes communes de la wilaya d’Ouargla, a-t-on appris de la Direction locale de l’entreprise Algérie-Télécom (A.T). Les services commerciaux d’A.T ont enregistré l’an dernier un nombre de 2.640 nouveaux clients au réseau internet, portant ainsi le nombre global de clients dans cette wilaya à 35.390 abonnés, et un nombre de 2.640 nouveaux abonnés au réseau 4G de téléphonie fixe, faisant grimper leur nombre global à 26.348 abonnés, à la faveur de l’entrée en service de 44 stations 4G, a fait savoir le chargé de communication d’A.T-Ouargla. Concernant le réseau de téléphonie fixe, ce sont 4.886 nouveaux abonnés qui sont enregistrés à travers la wilaya et qui ont porté le nombre global de raccordements de ce type à 65.107 abonnés, et ce grâce à la réalisation de 11.056 km de fibre optique, a ajouté Omar Thelib.

Dans le cadre du rapprochement de l’administration du citoyen, le désenclavement des régions et de la modernisation du réseau de télécommunications, il a été procédé au raccordement par fibre optique de 37 annexes communales et 67 bureaux postaux en régions enclavées, en plus du réaménagement de deux agences commerciales à Ouargla et Hassi-Messaoud, de la rénovation du réseau ancien et son remplacement par la fibre optique, ainsi que la mise en service de 40 nouvelles stations de télécommunications multiservices «MSAN», a-t-il poursuivi. Parmi les projets programmés pour cette année, le même responsable a évoqué la réalisation de 74 km de réseau de fibre optique, trois (3) réseaux de fibre optique à domicile (FTTH: Fiber to the home) dans les grandes villes de la wilaya dans une première phase avant sa généralisation aux autres zones, en plus de la rénovation du réseau dégradé et la réalisation de 52 stations MSAN (Multi-Service Access Node), notamment dans les nouvelles zones d’habitation.

L’entreprise Algérie Télécom compte dans la wilaya d’Ouargla cinq (5) agences commerciales (Actel) dans les grandes dairas (Ouargla, Hassi-Messaoud, Touggourt, Temacine), deux (2) divisions commerciales (Dictel) à Taibet et El-Hedjira, en plus de quatre (4) centres de maintenance des câbles de fibre optique et d’un (1) centre de transmission du Sud-est.