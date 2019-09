L’Onu veut mettre le climat au centre des intérêts de sa 74ème assemblée générale qui s’ouvrira demain à New York. Il faut dire que le sujet ne cesse de prendre de l’importance d’année en année et les pays se mobilisent de plus en plus face aux catastrophes qui guettent la planète bleue. Les mouvements associatifs à l’image de celui de la jeune suédoise Greta Thunberg, Fridays for futurs, pèsent très lourdement dans les décisions des politiques.

Mais dire que le monde entier pousse dans la même direction et accorde au sujet la plus grande des importances, c’est falsifier les vérités et faire dans un unanimisme qui n’existe pas. Car bien des présidents et pas des plus faibles, à commencer par Donald Trump, sont à la tête des climato-sceptiques et ne s’en cachent pas. Certains d’ailleurs en sont arrivés à l’insulte comme ce fut le cas avec le président brésilien Bolsonaro, qui a été sans concession avec le président français lors de l’épisode des incendies des forêts de l’Amazonie.

Dans ce dossier précis, on est réellement dans l’extrémisme total des deux parties en conflit. Personne ne cédera et il n’est pas dit que cette rencontre onusienne ne sera pas encore un autre échec qui viendra s’ajouter à tous les autres.

Mais le plus grave dans tout cela, c’est que le climat, aussi important qu’il soit, cache en vérité des dossiers encore plus graves et plus urgents. A commencer par la situation de plus en plus précaire qui sévit dans le monde arabe. Le Yémen, la Syrie, la Libye, mais aussi et surtout la Palestine doivent être à la tête des discussions et des décisions qui doivent avoir lieu entre les grands de ce monde. La logique voudrait que la politique raciste d’un Netanyahu doit être unanimement condamnée et le premier ministre israélien sévèrement remis à sa place. Mais et comme tout le monde le sait, il ne faut pas se faire trop d’illusions. On aura droit aux mêmes rengaines contre Al Assad, Rouhani et on épargnera le vrai bourreau de l’Orient, le très controversé Benyamin Netanyahu. D’ailleurs, personne ne retrouvera rien à redire, et surtout pas les pays arabes trop occupés à régler leurs comptes entre eux et à courir faire allégeance et courbettes au locataire de la Maison Blanche, parrain déclaré du bourreau de Tel- Aviv.

Enfin, pour nous résumer, il faut bien admettre encore une fois, qu’il n’y a rien à attendre de cette autre assemblée générale de l’Onu. Ce n’est qu’une date dans un agenda qui se répète chaque année sans jamais régler aucun problème. C’est toute l’impuissance, chaque fois vérifiée, de cette organisation qui ne sert presque à rien.

Par Abdelmadjid Blidi