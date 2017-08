<span style='text-decoration: underline;'>En amical- ASMO 1-IRB El Kerma 2 </span>:<br><span style='color:red;'>Une défaite et des inquiétudes</span>

A une semaine de leur premier match officiel de la saison face au MOB en déplacement, les asémistes poursuivent leur préparation sous la houlette du duo Louafi/ Merine.

En effet, les camarades de Mesmoudi, avaient au menu une autre joute amicale ce jeudi passé face à l’IRBE Kerma. C’était l’occasion, pour le staff technique de faire tourner encore l’effectif et surtout d’avoir une idée sur les capacités et la forme de chacun des joueurs. Le but est de dégager au plus vite l’équipe type. L’ASMO, qui est à son 5ème match amical, a raté ce rendez-vous face à l’équipe d’El Kerma, en s’inclinant sur un score de 2 à 1, pourtant face à une modeste équipe, mais qui s’est avérée déterminée. Ce match s’est déroulé sur la pelouse du stade communal d’El Kerma. Les supporters venus pour voir à l’œuvre la nouvelle équipe de Medina Jadida, sont finalement repartis déçus et en colère, vu la piètre prestation de leurs favoris. Les Vert et Blanc d’El Djemia, pourtant mis dans de bonnes dispositions, avaient du mal à maintenir un rythme face à leurs adversaires du jour. Les asémistes devaient livrer leur dernier match amical hier face au WAT, une rencontre programmée sur la pelouse du stade des frères Zerga à Tlemcen. Le staff technique devait mettre dans le bain le onze type, qui sera préparé pour le coup d’envoi du championnat. Après avoir donné la chance à l’ensemble des joueurs lors des précédentes joutes amicales, il est désormais décidé durant la semaine qui reste, de se consacrer et de peaufiner la préparation de l’équipe type dans cette ligne droite avant le MOB. On notera que les asémistes ont bouclé hier leur stage de 10 jours d’El Mouahidines. Un regroupement jugé réussi par le staff technique. Désormais, on va se focaliser sur le volet technico-tactique et sur la cohésion, durant cette semaine avant le premier match de la saison prévu le vendredi 25 août à Bejaia. D’ici là, le duo Louafi/Merine devra récupérer les blessés, à l’mage de l’ancien attaquant d’El Harrach Khalfallah qui revient d’une blessure contractée lors d’un match amical et du défenseur axial Amirouche qui est toujours au repos. Ce dernier, devra attendre le feu vert du staff médical avant de commencer à taper sur le ballon. Par ailleurs, les joueurs devront toucher prochainement un mois de salaire avant les fêtes de l’Aïd Al Adha.

Une bonne nouvelle, qui a beaucoup réjoui les joueurs et devra les motiver encore plus avant leur premier match de la saison.

B.Sadek