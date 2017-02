Le Maroc a tout fait pour faire passer sa réintégration au sein de l’Union africaine comme une grande victoire diplomatique. Les commentateurs marocains ne cessent de clamer que le Maroc a réussi à damer le pion à ce qu’ils qualifient d’adversaires et d’ennemis même. Un vocabulaire guerrier qui n’a aucun lieu d’être dans le cas présent, car, sur le terrain et pour beaucoup ce fut là un non événement.

Un non événement du moment que le Maroc est revenu à l’UA par la petite porte. En bondonnant ses conditions fantaisistes et surtout en acceptant les conditions de l’organisation auxquelles il a été obligé de se soumettre et de s’y plier.

Le Maroc qui est devenu ainsi le 55ème membre de l’UA lors des travaux de la 28ème conférence des chefs d’Etat et de Gouvernement à Addis Abeba par «consensus» et non un «vote», n’a pas posé de conditions et n’a pas fait de réserves sur l’Acte constitutif. Un acte qui est basé sur le respect des frontières héritées à l’indépendance et la non utilisation de la force pour l’acquisition de territoires, l’obligeant à se conformer aux «Fondements et principes» du texte de l’organisation panafricaine. Devant ces faits et ses dispositions, il est tenu de coopérer activement aux efforts des deux organisations (UA-ONU) dans la recherche d’une solution définitive juste et durable au conflit du Sahara Occidental.

Ces derniers jours, un responsable du ministère marocain des Affaires étrangères, a juré que son pays ne reconnaîtra jamais la RASD. Une marche arrière pathétique d’un pays totalement déboussolé et qui ne sait plus où mettre les pieds pour s’en sortir du traquenard dont lequel il s’est mis tout seul dedans.

Ce même Maroc avait aussi juré de ne jamais siéger dans une salle où seront présents les représentants du front Polisario et c’est pourtant le roi en personne qui s’était retrouvé obligé de le faire lors du dernier sommet. Que Malabo est loin! Bien sûr le Maroc tentera de miner l’organisation africaine de l’intérieur, en jouant sur la division de ses membres sur la question sahraouie. Mais il n’est pas dit que les pays africains se laisseront faire. Et encore une fois, l’épisode de Malabo est là pour le rappeler. L’Afrique a pu cimenter son unité après de longs et douloureux sacrifices et il n’est pas dit qu’il la vendrait cher aux caprices d’un pays qui fera mieux de se soumettre à la légalité internationale et arrêter une colonisation qui dure depuis plus de 40 ans et empoisonne les relations au Grand Maghreb.

Par Abdelmadjid Blidi