<span style='text-decoration: underline;'>El Bayadh</span>:<br><span style='color:red;'>Une délégation de la commission d’agriculture du Conseil de la nation en visite</span>

Une délégation de la commission d’agriculture du Conseil de la nation a effectué, lundi, une visite dans la wilaya d’El Bayadh pour s’enquérir de la situation du secteur agricole et prendre connaissance des préoccupations des agriculteurs.

Composée de sept membres, cette délégation conduite par le président de la commission, le sénateur Yahi Mokhtar, est arrivée dimanche soir dans la wilaya pour inspecter des projets d’investissement dans la région de Brizina (85 km au sud de la wilaya), notamment le projet agricole de partenariat privé algéro-américain occupant une superficie de 20.000 hectares et adoptant des technologies modernes pour la mise en valeur de près de 20.000 ha dont 450 ha ont été réservés à la culture de pomme de terre d’arrière pour une production de plus de 150.000 quintaux réalisée à l’issue de la campagne de récolte achevée dernièrement, selon les explications fournies. Au mois de mars prochain, 400 ha seront réservés à la production de pomme de terre de saison, selon les responsables du projet, qui ont souligné que celui-ci s’étale sur sept phases et prévoit l’apport de 20.000 têtes de vaches laitières et la production du fourrage pour bovins. La délégation a également visité le centre de reproduction de la gazelle à Brizina.

Une expérience pilote qui déplore l’exiguïté de la réserve protégée (8 hectares seulement) consacrée à l’élevage de cet animal menacé d’extinction, ainsi que le manque d’électricité, a-t-on fait savoir. Cette réserve compte 146 gazelles dont 36 de race «Rym» et 110 de race «Dorcas». En outre, la délégation s’est enquise de plusieurs projets dans les zones industrielle d’El Bayadh dont celui des minoteries dans la zone d’activités entrée en service en 2017 produisant 2.625 quintaux/jour de farine et générant 60 emplois permanents et 30 temporaires, ainsi que le projet de la laiterie qui entrera en service en avril prochain pour une production de 70.000 litres de lait/jour et le projet de l’unité de stockage de céréales d’une capacité de 10.000 tonnes au chef-lieu de wilaya dont les travaux de réalisation ont atteint un taux d’avancement de 30 pour cent. Le directeur des services agricoles par intérim, Saad Houari a souligné que cette visite de trois jours permettra de soulever les préoccupations du secteur agricole dans la wilaya, notamment pour ce qui est du projet d’un réseau d’électrification rurale de 150 kilomètres, gelé depuis 2015, du projet de chambre froide de stockage de 5.000 mètres cubes non encore lancée en travaux et du projet du complexe de viandes rouges à Bougtob dont la réception a pris du retard. La délégation des sénateurs poursuivra mardi sa visite dans la wilaya par des rencontres avec les agriculteurs et les éleveurs.