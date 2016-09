<span style='text-decoration: underline;'>Foire Internationale de la Havane</span> :<br><span style='color:red;'>Une délégation d’hommes d’affaires algériens y prend part</span>

Afin de promouvoir le marché national et de décrocher des contrats de coopération, de nombreux hommes d’affaires algériens effectuent depuis plusieurs mois, des déplacements fructueux à l’étranger.

Ces déplacements sont organisés par le Forum des chefs d’entreprises (FCE) et la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie (CACI) entre autres.

C’est dans ce cadre, que la CACI organise un déplacement d’hommes d’affaires vers la capitale cubaine, La Havane. Et ce, pour prendre part à la 33e édition de la Foire Internationale de la Havane (FIHAV 2016), prévue du 31 octobre au 04 novembre prochain.

«Il est porté à la connaissance des opérateurs économiques algériens, qu’en marge de la tenue de la 33e édition de la Foire Internationale de la Havane (FIHAV 2016), prévue du 31 octobre au 04 novembre 2016, la Chambre Algérienne de Commerce et d’Industrie organise le déplacement d’une délégation économique algérienne, conduite par son Président monsieur Mohamed Laid BENAMOR. Et ce, du 30 octobre au 04 novembre 2016 à la Havane (Cuba)», peut-on lire sur le communiqué de la CACI dont nous détenons une copie.

Ce déplacement permettra aux hommes d’affaires algériens de découvrir et inspecter le marché local cubain qui serait une opportunité pour l’exportation de produits locaux.

L’instance, présidée par Mohamed Laid BENAMOR indique, que ce déplacement constitue aussi une occasion pour les firmes nationales de décrocher des partenariats avec les entreprises cubaines dans divers domaines de l’industrie et les secteurs productifs.

«Cette mission aura pour objectif, d’une part, de prospecter le marché cubain qui offre d’énormes potentialités pour les produits algériens et d’autre part, de renforcer les liens de partenariat économique et commercial entre les entreprises algériennes et cubaines dans différents secteurs productifs et industriels» indique la CACI dans son communiqué. Et d’ajouter: «Le programme de cette mission prévoit la visite des stands de la Foire Internationale de la Havane et des sites industriels, ainsi que des séances de mise en relations d’affaires et des rencontres B2B avec les opérateurs économiques cubains».

Il convient de rappeler enfin, que la CACI a organisé plusieurs déplacements d’hommes d’affaires algériens à l’étranger, notamment vers les pays européens.

D’autres déplacements sont au programme durant le mois en cours, à l’instar d’un déplacement au Portugal prévu le 19 du mois en cours, où un forum algéro-portugais est au menu.

Samir Hamiche