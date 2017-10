<span style='text-decoration: underline;'>Partenariat dans le secteur de la construction</span>:<br><span style='color:red;'>Une délégation d’hommes d’affaires tunisiens bientôt à El Bahia</span>

Dans le cadre du développement économique et des échanges d’expériences, une délégation d’hommes d’affaires tunisiens se rendra bientôt à Oran, pour des opportunités de partenariats.

Dans cette rencontre B2B, il y aura la présence d’une dizaine d’entreprises tunisiennes et 30 algériennes. La délégation en question est constituée de chefs d’entreprises tunisiens ou de leurs représentants, qui exercent en majorité dans la construction, l’ingénierie et matériels électriques.

Ainsi, les hommes d’affaires tunisiens vont rencontrer et connaître leurs homologues algériens, pour ensuite présenter leurs produits et proposer leurs services. Ils auront aussi à découvrir, à s’informer et à prendre les premiers contacts. Si cela s’avére concluant et surtout correspond à leur programme et à leur stratégie de développement, ils concluront des partenariats.

Bekhaouda Samira