<span style='text-decoration: underline;'>L’enquête sera entamée aujourd’hui</span>:<br><span style='color:red;'>Une délégation ministérielle arrive</span>

C’est parti. Les membres de délégation ministérielle, composant la commission d’enquête, arrivent aujourd’hui à Oran. Ils auront pour mission principale la lourde tâche tournant autour d’un seul mot d’ordre, tirer au clair une situation née du rien pour se transformer à une affaire d’Etat étant donné que celle-ci continue à perdurer. Il s’agit tout bonnement d’élucider ce bras de fer opposant les forestiers à leur directeur.

Cette commission est mise en place à la demande de la wilaya d’Oran, par le biais de la personne de Mouloud Chérifi, qui a invité la Direction générale des Forêts de mettre à plat le bras de fer opposant, depuis plusieurs jours, les forestiers à leur directeur. Dans cette affaire peu ordinaire, des agents de la Conservation des forêts de la wilaya d’Oran, se sont soudainement soulevés contre leur direction demandant le départ de leur premier responsable, le directeur de la Conservation des forêts de la wilaya.

Dans le but d’attirer l’attention de hauts responsables et des autorités hiérarchiques, ils sont allés jusqu’à organiser des rassemblements et sit in de protestation devant le siège de la Direction situé à Fernand-Ville, à l’est de la ville d’Oran.

Dans leur action, les protestataires tiennent à leur revendication principale, le départ du conservateur des forêts à savoir Bouziane Abdelkarim. Nombreux ont été ces agents qui ont vite fait de rallier ce mouvement tout en adoptant aussi rapidement la revendication qu’ils maintiennent à savoir destituer leur directeur. D’ailleurs, ils ont brandi des banderoles, où on pouvait lire «dégage, on refuse de travailler avec le conservateur et on demande son départ, on demande une commission d’enquête pour faire la lumière sur les biens forestiers de l’Etat, la richesse forestière n’est pas à vendre».

De tels écriteaux, affichés tout hauts, colportent des accusations gravissimes pointant du doigt le premier responsable des forêts de la wilaya d’Oran. Cette guéguerre a vite fait de transformer en tirs croisés marqués par la diffusion des communiqués dans lesquels chacune des parties reproche des faits à l’autre.

Des membres du bureau syndical de la Conservation, ont diffusé un communiqué dans lequel ils ont apporté leur soutien au conservateur des forêts estimant que ce dernier «a consenti d’énormes efforts dans le cadre de la gestion de l’administration des affaires des forêts et la protection de la richesse forestière que recèle la wilaya d’Oran».

Invraisemblable est cette situation qui mine les forestiers qui ont, dans, un premier temps, émis un «communiqué» par leur bureau en date du 14 août dernier par le biais duquel ils ont appelé à une grève générale à marquer durant la journée du 18 du mois en cours.

Le (les) rédacteur (s) dudit avertissement, on été astringents et résolus en requérant le départ diligent, sans exploratoire ni encore de quelconque formalités du conservateur des forêts.

Ce communiqué a été émargé par le secrétaire général du syndicat. Ce qui a envenimé la situation déjà tendue. Des membres du bureau du syndicat ont sur le champ, répondu eux aussi, à l’issue d’une session extraordinaire qu’ils ont tenue autour d’un seul mot d’ordre tournant autour du retrait de confiance du secrétaire général du syndicat.

Ce communiqué, signé par 3 membres, a été publié sur la page Facebook de la cellule de communication de la Conservation des forêts. Ce fut l’imbroglio et la confusion totale, d’où la succession des communiqués et des accusations croisées à tel point que le wali d’Oran se voit dans le devoir d’intervenir et faire la part des choses en recourant à l’arbitrage de la hiérarchie des services forestiers les invitant à mettre l’ordre dans les rangs.

Mohamed Aissaoui