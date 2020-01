<span style='text-decoration: underline;'>Ouverture des plis et évaluation des offres dimanche à Djedah </span>:<br><span style='color:red;'>Une délégation multisectorielle pour préparer le Hadj 2020</span>

L’ ouverture des plis et l’évaluation des offres d’hébergement, de restauration et de transport des opérateurs saoudiens pour la prochaine saison du Hadj 2020, devra se dérouler dimanche au Consulat général de l’Algérie à Djedah, a-t-on appris hier de sources autorisées qui précisent qu’une délégation multisectorielle s’est envolée samedi de l’aéroport international d’Alger pour préparer la prochaine saison du Hadj.

La délégation algérienne va tenter de négocier les tarifs d’hébergement et de transport des pèlerins algériens, mais les négociations risquent de tourner court en raison de la situation économique en Arabie Saoudite, qui a été lourdement affectée par les efforts de guerre au Yémen voisin et l’inflation galopante causée par les déficits budgétaires et le recul des prix du baril de pétrole sur le marché international. Le Hadj devra ainsi coûter plus cher pour les futurs pèlerins algériens non seulement à cause des exigences du côté saoudien, mais aussi en raison de la dépréciation de la monnaie nationale et de la possible révision à la hausse du prix du billet par la compagnie nationale Air Algérie. L’Office national du Hadj et de la Omra (ONHO), a officiellement agréé 45 agences de voyages dont deux publiques, pour l’organisation de la saison prochaine du Hadj 2020. 15 agences de voyages organiseront cette année pour la première fois, la saison du Hadj, souligne-t-on. Il est à rappeler que les inscriptions au tirage au sort pour l’accomplissement du Hadj au titre de l’année 2020 qui ont été entamées le 11 décembre dernier, s’achèveront le 18 janvier en cours. Le tirage au sort du Hadj pour la saison 2020-2021, aura lieu samedi 25 janvier 2020.

H.Maalem