Cela fait plus de 3 mois que les Algériens expriment hebdomadairement leur désir de recouvrement de leur souveraineté pleine et entière. Durant tout ce temps, ils ont scandé beaucoup de slogans, déroulé la liste de leurs revendications en faisant très attention à ne pas sortir des limites de la République et de l’unité nationale. Ils ont eux-mêmes insisté sur cet aspect des choses. En mettant leur algérianité au dessus de toute autre considération, ils ont répondu à ceux qui pouvaient douter des objectifs et de la nature de leur mouvement. Dans le même temps, ils ont clairement signifié une fin de non recevoir aux cercles occultes qui, par le truchement de quelques actions par-ci par-là et aux rumeurs qu’ont distillées à dessein, ont tenté de donner à la magnifique Révolution pacifique des Algériens un prolongement très dangereux pour la stabilité du pays. Ces cercles ont lamentablement déchoué, dès le premier vendredi de mobilisation.

Les Algériens, les jeunes étudiants en tête, écrivent ainsi une autre page des luttes politiques d’un peuple qui en a fait beaucoup d’autres. Ils contribuent ainsi à l’émergence d’une société civile qui, à terme, finira par s’imposer en tant que contre-pouvoir responsable qui fera avancer les choses dans le pays et non pas démolir les acquis de la République.

L’enjeu est justement à ce niveau. Le contre-pouvoir, actuellement en construction, n’est pas fait pour arranger les intérêts de certains. Il y a d’abord ceux qui profitent de la désorganisation sociale pour se sucrer. Les corrompus et corrupteurs qui se partagent les privilèges indûment acquis, ne voudraient pas voir une société civile forte qui les démasquerait. Idem pour certaines forces hostiles à l’émergence de l’Algérie qui verraient d’un mauvais œil une société civile responsable et bien organisée. Une telle perspective rendrait l’Etat algérien très fort et donc indestructible.

Dans ce formidable instant de l’Histoire de notre grand pays, l’Etat et la société sont donc à la croisée des chemins. Pour un avenir serein du pays, le premier a intérêt à promouvoir la seconde. Et cette dernière se doit de lutter pour la préservation de la nature républicaine de l’Etat. En fait, les manifestations de ces trois derniers mois sont autant de batailles qui rapprochent les Algériens de leur Etat, quoi qu’en dise certaines mauvaises langues. La grande victoire de l’Algérie serait celle de l’Etat et de la société civile. Bref, une démocratie authentique et responsable.

Par Nabil G