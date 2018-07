<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem</span>:<br><span style='color:red;'>Une école supérieure des mathématiques l’année prochaine</span>

A l’ouverture du soixante-dixième colloque de la CIEAE, Mathématiques et Vivre ensemble, processus social et principe didactique (voir article paru dans notre édition d’hier), lundi, le ministre de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique Tahar Hadjar, a annoncé entre autres, que lors de l’année universitaire 2018-2019, une école supérieure des mathématiques sera ouverte à Bejaia.

Cette ville était par le passé, entre le douzième et le quinzième siècle, une capitale des sciences où même les mathématiques étaient enseignées et Leonard de Vinci, Italien, était l’un de ses étudiants. C’est pour cette raison, que Bejaia a été choisie pour abriter ladite école, a dit le ministre qui a dit aussi, que l’Algérie accorde un intérêt particulier aux mathématiques. Une science de développement. Aussi, la première conférence dudit colloque, a été animée par le professeur Benzaghou Benali de l’université Houari Boumédiene d’Alger, portant sur «Revisiter l’expérience algérienne dans sa mise en place d’une université».

Le sujet de cette conférence en particulier du sous thème, offrait un moyen de revisiter l’histoire de l’expérience algérienne. La construction de l’université algérienne, a commencé avec la réforme de l’enseignement supérieur dans les années soixante, et a été dirigée par trois consorts majeurs, la science et la technologie, la démocratisation et l’algérianisation».

En tant qu’approche pédagogique, le système modulaire a été choisi. Chaque cursus universitaire comprenait plusieurs modules qui pouvaient être mélangés avec souplesse par l’étudiant. L’université des sciences et technologies à Alger, ouverte en 1974, peut être considérée comme un exemple de cette approche. Les enseignants de mathématiques étaient confrontés aux problèmes de l’interdisciplinarité. Cette expérience a duré des années et a été confrontée à deux défis, la massification et la complexité de la gestion pédagogique. La recherche scientifique a fait face à des problèmes similaires.

C’était une évolution historique similaire, et du savoir vers la spécialisation. Une collaboration locale et internationale constituait la parade, conclut l’intervenant. Du quinze au dix-neuf du mois courant, période durant laquelle se tiendra le colloque, une quarantaine de professeurs de mathématiques de vingt-cinq universités de plusieurs pays, se relayeront pour animer des conférences. Il faudrait à l’Algérie tout faire, pour susciter le retour de ses dizaines de milliers de cerveaux établis à l’étranger.

Charef.N