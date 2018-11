<span style='text-decoration: underline;'>Logements LPA en souffrance à Belgaïd</span>:<br><span style='color:red;'>Une énième mise en demeure à un entrepreneur défaillant</span>

L’Office de Promotion et de Gestion Immobilière de la wilaya d’Oran, vient de mettre en demeure une énième fois, une entreprise défaillante, pour achever les travaux de RAR (Reste à réaliser), en tous corps d’Etat, (TCE), des logements publics aidés (LPA), en souffrance à Belgaïd.

L’entrepreneur épinglé, pour non-respect des échéances légales, a été pressé de renforcer le chantier avec des moyens matériels et humains, d’améliorer la qualité des travaux et des matériaux utilisés, de finaliser les dernières retouches (peinture, aménagements extérieurs…), et d’affecter des travailleurs dans chaque bloc en souffrance pour l’attribution de ces logements dans les plus brefs délais. Cette mise en demeure a été adressée par la direction de l’Office, suite au constat sur le terrain par les contrôleurs, des retards et défaillances commises par cet entrepreneur.

L’Office a instruit l’entrepreneur à relancer les travaux et d’affecter des moyens matériels et humains, afin de réceptionner les chantiers en souffrance. Le contrevenant risque de lourdes sanctions, à commencer par la résiliation du contrat.

Il pourra être inscrit sur une liste noire, des services concernés par le secteur de l’urbanisme, dans le but de l’exclure à l’avenir de toutes les soumissions, pour la réalisation de marchés publics. L’OPGI espère achever les travaux de réalisation, dans les chantiers en souffrance dans les prochains mois.

Plusieurs chantiers de l’ancien programme du Logement promotionnel aidé (LPA), traînent toujours à Belgaïd et ailleurs, à travers la wilaya. Les souscripteurs des chantiers en souffrance de cette formule, ont interpellé à de nombreuses reprises le chef de l’exécutif local, pour trouver une issue à cette situation de blocage, qui n’a que trop duré.

Les concernés, qui désespèrent désormais de voir les chantiers en souffrance, relancés par les entrepreneurs défaillants, prient le wali pour les affecter à d’autres formules, et notamment la location-vente ou le logement social.

Des souscripteurs ont par ailleurs, dénoncé les malfaçons à la pelle, constatées à vue d’œil, dans les chantiers en cours de réalisation à Belgaïd.

Outre celles-ci, les concernés confient que certains promoteurs ont procédé à l’ajout de nouveaux étages, ce qui représente une menace réelle pour la sécurité des futurs occupants de ces immeubles.

