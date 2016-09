<span style='text-decoration: underline;'>USMBA | 400 millions pour des pizzas et un club hypothéqué</span> :<br><span style='color:red;'>Une enquête judiciaire ouverte sur ordre de Hattab</span>

C’est l’information que nous avions eue le privilège de l’avoir hier matin de la part du premier responsable de la wilaya de Sidi Bel-Abbès et cela, en marge de la visite du ministre de la culture.

C’est donc sur ordonnance du wali, Mohamed Lamine Hattab, que le procureur général près le tribunal de Sidi Bel-Abbès, a ouvert une information judiciaire sur le bilan du club phare de la Mekerra. Hattab nous l’avait clairement dit hier: «Je ne vois pas comment des gens prennent l’équipe en otage et se permettent de passer leurs grosses afin de bloquer le compte de la société sportive par actions de l’USM Bel Abbés. J’ai donné instruction au procureur général d’ouvrir une enquête sur les bilans de l’équipe et cela, depuis l’ère Baghdad Benaissa». A vrai dire, et à côté du ministre, Azzedine Mihoubi, était furieux hier matin et a tenu à passer son message par le biais de la presse locale. Il poursuit sa déclaration: «Quand j’ai examiné les bilans de l’équipe, j’ai découvert des mascarades». Je vous donne certains exemples: un président mentionna dans son bilan 400 millions dépensés pour des pizzas. Une somme qui nourrit toute une population. Autre fait et pendant la présidence de Benaissa de l’USMBA en inter régions ouest (ndlr: saison 2005-2006), on mentionne un milliard et 300 millions de frais de déplacements alors que l’équipe se déplaçait rien que dans la région ouest sauf pour un seul déplacement lointain, celui d’Adrar».

A savoir que le compte de l’équipe est bloqué vu les grosses de l’ex-président Baghdad Benaissa qui réclame la somme de deux milliards et 200 millions. Un fait qui résulta une équipe sans ressources et aides financières étatiques. Et comme répercutions sur l’équipe drivée par Chérif El Ouazzani, staff technique et joueurs sont toujours en attente de leurs mensualités. Le plus drôle est le fait que le commissaire des comptes qui a validé ces bilans, est entre les barreaux et ses rapports hypothèquent l’USMBA. Une enquête qui va donc révéler les dépassements et la gestion anarchique qu’avait connue l’Union depuis au moins une douzaine d’années. Des réalités qui font jaser et que certains faces bookers qui se nourrissent du club, n’ont pas osé dénoncer. Hattab finit par informer les fervents supporters d’El Khadra que les actions de la SSPA/USMBA seront ouvertes aux ventes avant ce jeudi. Une façon d’ouvrir les portes aux investisseurs de sauver le club.

B. Didéne