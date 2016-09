Une époque qui a vécu

En ce monde unipolaire, le mouvement des non alignés paraît comme un OVNI qui nage à contre courant des réalités d’aujourd’hui où le monde est soumis à une série de conflits réels ou montés qui touche plusieurs régions du monde. A cela, s’ajoute une vague de terrorisme sans précèdent qui ne fait aucune distinction entre les races ou les religions.

On est loin aujourd’hui, vraiment loin de ces années d’euphorie de ce mouvement dans les années 60 en particulier. Ces années de révolutions et de révolutionnaires qui ont grandement contribué à garantir au pays du tiers monde comme on disait autre fois, à avoir une liberté de ton et de décisions qui n’existent pratiquement plus maintenant.

Le sommet au Venezuela relève plus des temps nostalgiques que d’une réunion capable de changer le cours des événements. Les pays présents n’ont en réalité qu’une infime marge de manœuvre dans leur décision et dans leur influence et capacité à changer la triste vérité du monde d’aujourd’hui.

Les solutions, il faut bien s’en convaincre, se trouvent aux mains des Américains et à un degré moindre, depuis quelques temps, entre ceux des Russes. C’est eux qui ont la destinée de tous ces pays entre leurs mains, et eux qui décident de leur avenir, de leur division et de leur intégrité territoriale. Les conflits en Irak et surtout en Syrie sont là pour le prouver et le rappeler si besoin en est.

Même sur le plan économique, les pays de la sphère sud n’ont jamais été capables de concrétiser la fameuse coopération sud-sud. Il suffit pour s’en convaincre de voir les échanges commerciaux de chacun de ces pays pour se rendre compte que c’est surtout vers les pays du nord que la majorité de leur partenariat est fondée. Là aussi l’échec est cuisant et l’inertie pratiquement quasi-générale. Les défaillances sur ce plan là sont immenses et elles dictent ainsi le suivisme politique qui en découle logiquement.

Les non alignés, est un merveilleux espace de rencontre entre les peuples, mais malheureusement il reste un espace platonique incapable de bouleverser les donnes qui érigent le monde de ce nouveau millénaire où seuls les grands ont leur mot à dire. Il faut dire que le temps de tous les Che Guevara est bien révolu et que les révolutions des années de lutte et des grands idéaux ne sont plus qu’un moment d’une grande nostalgie.

Par Abdelmadjid Blidi