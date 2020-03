<span style='text-decoration: underline;'>En plus d’un premier lot d’aide médicale </span>:<br><span style='color:red;'>Une équipe de virologues chinois arrive en Algérie</span>

En plus d’un premier lot d’aide médicale

En plus d’un premier lot d’aide médicale : Une équipe de virologues chinois arrive en Algérie

L’Algérie et la Chine, deux pays et deux peuples liés par des relations profondes et historiques, ont fait montre d’un formidable élan de solidarité durant cette difficile conjecture marquée par la lutte contre la pandémie du coronavirus.

En effet, l’Algérie était parmi les premiers pays à être solidaire avec la Chine en envoyant, aux premiers jours de l’apparition du virus mortel « Covid-19 », des dons constitués de lots médicaux, entre autres. « L’empire du Milieu » a ensuite affiché également sa solidarité envers l’Algérie en envoyant, à son tour, vendredi dernier, un premier lot d’aide médicale composé de matériels de protection et de dépistage, des respirateurs et de produits sanitaires.

En plus du matériel médical, la Chine a aussi envoyé en Algérie une équipe de virologues chinois ainsi que des infirmiers. Le tout a été transporté via un vol d’Air Algérie, en provenance de Pékin, dont l’avion transportant médecins, infirmiers et équipements, est arrivé sur le sol algérien dans l’après-midi de la journée de vendredi dernier.

L’annonce de l’arrivée en Algérie durant la journée de vendredi dernier du premier lot accompagné d’une équipe de virologues, a été faite par le ministre délégué chargé de l’industrie pharmaceutique, Lotfi Djamel Benbahmed, lors d’une déclaration à la presse. Ce premier lot destiné à la lutte contre le coronavirus est composé de moyens de prévention et de respirateurs artificiels.

Commentant l’arrivée depuis le sol chinois du premier lot d’aide médicale, Lotfi Djamel Benbahmed a tenu à rappeler, à cette occasion, la profondeur des relations bilatérales entre l’Algérie et la Chine, soulignant aussi les liens qui lient les deux peuples. Dans ce cadre, il a indiqué que « ce geste de la Chine populaire dénote de la profondeur et la solidité des liens de solidarité entre les deux peuples, maintes fois réitérés par les présidents des deux pays ».

Il est à signaler aussi que l’ambassadeur de la République populaire de Chine à Alger, a réagi à cette action de solidarité où il a affiché la disponibilité de son pays pour accompagner l’Algérie dans la lutte contre le coronavirus.

Il a ainsi réaffirmé la disponibilité de son pays à poursuivre son aide à l’Algérie pour faire face au coronavirus, tout en exprimant sa gratitude et sa reconnaissance pour l’aide de la partie algérienne fournie au peuple chinois au début de la pandémie. Signalons que l’Algérie avait envoyé une aide médicale envers « L’Empire du Milieu » quelques semaines après l’apparition du Covid-19. Il s’agit d’un don envoyé début février dernier, composé de 500.000 masques, 20.000 lunettes de protection et 300.000 gants. Il y a quelques jours, l’ambassadeur chinois en Algérie, Li Lianhe, avait indiqué, lors d’une déclaration à l’ENTV que «le gouvernement chinois et plusieurs Etat de la chine, ainsi que des hommes d’affaires chinois qui travaillent en Algérie, ont préparé des aides pour l’Algérie».

L’aide contient : des masques, matériels médicaux, des kits de dépistage et des tenues de protections, ces équipements sont en route vers l’Algérie, avait-il alors ajouté.

Il a affirmé aussi que l’Algérie, «est un pays ami de la Chine et notre pays consacre un grand intérêt pour la coopération et l’aide de l’Algérie pour la lutte contre le virus du corona».

Samir Hamiche