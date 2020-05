<span style='text-decoration: underline;'>Lutte contre le Covid-19 </span>:<br><span style='color:red;'>Une équipe d’experts médicaux chinois à Alger </span>

Ce grand élan d’amitié s’est également exprimé dans la lettre envoyée par le Premier ministre chinois à Abdelaziz Djerad, le jour même de l’arrivée des experts de son pays.

L’amitié algéro-chinoise est encore une fois distinguée, ce jeudi, à travers la visite d’une équipe d’experts médicaux chinois à Alger, L’objectif de l’envoi de cette équipe «spécialisée dans la lutte contre le Covid-19, est de partager les expériences des deux pays en ce qui concerne notamment les méthodes de traitement et de soins des maladies liées au Covid-19», a déclaré à la presse le directeur des services de santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mohamed El-Hadj.

De son côté, l’ambassadeur de Chine à Alger, a souligné que «ces experts étaient les premiers à être mobilisés lors de l’apparition du Covid-19 en Chine, ce qui leur a permis d’engranger assez d’expérience en matière de traitement des malades infectés».

L’ambassadeur chinois a fait savoir, en outre, que «l’Algérie est le premier pays en Afrique du Nord et au Maghreb à recevoir une aide pareille de la part de la Chine, constituée de spécialistes dans la lutte contre le Covid-19, ce qui reflète les relations exceptionnelles qui lient les deux pays».

Le même diplomate a estimé que son pays et l’Algérie «sont d’authentiques frères, de loyaux amis et d’excellents partenaires, liés par une amitié exceptionnelle et une confiance mutuelle». Cette déclaration d’amitié tirée d’une tribune publiée dans des journaux algériens revient sur la force des relations entre les deux pays.

«Les amis algériens sont nombreux à remercier la Chine pour ses aides en matériels», a-t-il déclaré en substance, affirmant «j’ai également constaté qu’ils sont aussi intéressés à une question: la Chine enverra-t-elle une équipe d’experts anti-épidémiques en Algérie? Pour cette question, ma réponse est claire: Bien sûr que oui». Ce grand élan d’amitié s’est également exprimé dans la lettre envoyée par le Premier ministre chinois à Abdelaziz Djerad, le jour même de l’arrivée des experts de son pays. «La partie chinoise ne ménagera aucun effort pour apporter continuellement aide et assistance à l’Algérie en matière de lutte contre la pandémie et je suis disposé à œuvrer de concert avec vous, au renforcement des relations sino-algériennes et au développement de la coopération entre les deux pays», a noté le Premier ministre.

Cette missive répond à celle envoyée par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, lors de la réception, avril dernier, d’un don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d’appareils de respiration artificielle dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus. «Je remercie le Premier ministre chinois et son gouvernement pour le travail colossal fourni pour nous aider à combattre cette pandémie. Il est certain qu’ensemble, nous allons triompher de ce fléau», avait-il écrit.

Il y a lieu de rappeler que l’Algérie a reçu de la Chine depuis mars dernier, plusieurs lots d’aides médicales constituées notamment de moyens de protection et d’appareils de respiration artificielle, de masques et de lunettes.

Nadera Belkacemi