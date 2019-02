<span style='text-decoration: underline;'>Dans le cadre du jumelage du CHUO avec les hôpitaux du Sud et des Hauts Plateaux </span>:<br><span style='color:red;'>Une équipe médicale polyvalente de 10 médecins spécialistes à Tiaret</span>

Une délégation médicale polyvalente de 10 médecins spécialistes en chirurgie infantile, chirurgie générale, pédiatrie et médecine du travail du centre hospitalo-universitaire d’Oran, s’est rendue hier à la wilaya de Tiaret pour «prodiguer des soins aux patients des zones enclavées, assurer la formation du personnel médical et paramédical local et aussi permettre une utilisation optimale des équipements disponibles sur place», a-t-on appris hier auprès de la cellule de communication de cet établissement hospitalier.

Cette équipe polyvalente qui est composée de trois professeurs, deux spécialistes et cinq médecins résidents de quatre services, devra se rendre dans les établissements hospitaliers de Tiaret, Sougueur, Frenda et Mahdia. Le déplacement de cette équipe médicale polyvalente vers les hôpitaux de la wilaya de Tiaret revêt un caractère obligatoire suite à la signature en février 2015 de 20 conventions de jumelage entre les CHU du nord du pays et les hôpitaux des hauts plateaux et du sud. Les déplacements des équipes médicales rentrent dans le cadre naturel des missions de médecins dans l’exercice de leur fonction. Les déplacements vers les établissements hospitaliers du Sud et des Hauts Plateaux se défont également du caractère volontariste et impliquent nécessairement des rémunérations. La délégation médicale polyvalente a été dépêchée dans la wilaya de Tiaret dans le cadre d’une convention de jumelage paraphée le 17 février 2015, lors d’une cérémonie organisée à la résidence Djenane El Mithak, en présence de l’ex Premier ministre, Abdelmalek Sellal, et de l’ex ministre de la Santé, Abdelmalek Boudiaf. Vingt conventions de jumelage ont été signées lors de cette cérémonie entre les responsables de 12 établissements de chefs-lieux de wilaya du Sud et 8 des Hauts Plateaux et les responsables des CHU du nord (Oran, Tlemcen, Annaba, Constantine et les trois centres hospitalo-universitaires d’Alger).

H. Maalem