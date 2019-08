<span style='text-decoration: underline;'>Cyclisme | Bachir Bey Wassila (cadette) Oued Tlélat</span>:<br><span style='color:red;'>Une étoile qui scintille</span>

Cette jeune lycéenne de l’établissement Chenoufi Benyagoub qui a débuté à 12 ans dans le cyclisme sous la houlette de l’ex-champion de la discipline Mr Merabet Abdelkader, n’a cessé d’étonner son entraîneur et son staff par son aptitude et ses performances. Elle a été classée 2ème aux championnats d’Oranie (2017 à Chabat).

Elle a participé aux championnats nationaux à Ain Defla, mais malheureusement, elle a chuté et n’a pu continuer. Wassila ajoutera: «je remercie le staff technique qui fut d’un précieux sport moral et matériel, il nous a permis de faire des progrès et nous lui sommes reconnaissantes. Je n’oublie pas mes parents qui se sont sacrifiés pour moi et m’ont beaucoup motivée pour la pratique de ce sport.

Je lance un coucou à mon frère Abdelhafidh et lui souhaite une réussite dans le football, ma sœur Ikram à qui je souhaite une réussite dans la vie. Bonne fête de l’Aïd.