<span style='text-decoration: underline;'>Oran | Agence de l’emploi</span> :<br><span style='color:red;'>Une étude et des analyses sur le marché du travail</span>

Oran | Agence de l’emploi : Une étude et des analyses sur le marché du travail

Dans le cadre de l’améliora tion des prestations de services, et afin de répondre aux besoins des demandeurs d’emploi, mais aussi pour développer le secteur en question, l’agence de l’emploi prévoit durant ce mois, de faire une étude approfondie et des analyses, concernant les besoins du marché du travail, pour savoir surtout quels sont les secteurs à pourvoir et les métiers qui demandent de l’embauche. A cet effet, il a été signalé, que durant le 1er semestre de l’année en cours, il a été installé 11000 demandeurs d’emplois, dans des postes de travail, par le biais de la dite agence.

Bekhaouda Samira