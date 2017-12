<span style='text-decoration: underline;'>Directrice de l’Environnement, Dahou Samira</span>:<br><span style='color:red;'>Une étude pour la réalisation d’un incinérateur de déchets hospitaliers</span>

Une étude pour la réalisation d’un incinérateur de déchets d’hôpitaux à Oran sera lancée en début d’année 2018, a annoncé lundi la directrice de l’Environnement, Dahou Samira.

La direction de l’Environnement prendra en charge la réalisation de cette étude qui fixera le lieu de cet incinérateur dans un délai de trois (3) mois au plus tard, a indiqué Mme Dahou, signalant qu’une autre étude concernant la concrétisation du projet sera élaborée la même année. Ce projet est une priorité pour le secteur afin de se débarrasser définitivement du problème des déchets hospitaliers en application du plan de wilaya de gestion des déchets spéciaux, approuvé par la commission de wilaya en mai dernier, a ajouté la responsable.

Elle a indiqué, dans ce contexte, que le projet s’insère dans le cadre de la stratégie du secteur, en collaboration avec un bureau d’études privé ayant pris en charge la réalisation du plan de gestion des déchets hospitaliers spéciaux, «afin d’avoir une vision globale sur le mode de traitement et d’élimination des déchets».

Le projet sera réalisé dans le cadre de l’investissement privé, a-t-elle fait savoir, signalant que la direction de wilaya de l’Environnement a reçu trois demandes d’opérateurs privés implantés dans les zones industrielles d’Es Sénia, d’Oued Tlélat et de Misserghine. Un des opérateurs privés a effectué une étude d’impact sur l’environnement dans la zone industrielle d’Es Sénia, qui prend en charge actuellement le traitement de 300 kg/heure de déchets des établissements hospitaliers qui sont transformés en poudre pour être ensuite transférés vers le centre d’enfouissement technique.

Mme Dahou a précisé que le volume des déchets des hôpitaux est estimé, actuellement dans la wilaya d’Oran, à 7.000 tonnes/an et est appelée à augmenter à 9.000 t/an dans les prochaines années après la réception d’infrastructures sanitaires en cours de réalisation dont deux à Oued Tlélat et Gdyel.