<span style='text-decoration: underline;'>Importation de kits d’assemblage de véhicules </span>:<br><span style='color:red;'>Une facture de plus en plus salée</span>

Importation de kits d’assemblage de véhicules : Une facture de plus en plus salée

La facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage s’est chiffrée à 2,22 milliards de dollars entre janvier et fin août 2018. Elle était de 1,26 milliard de dollars à la même période de 2017.

Au milieu du gué, l’industrie automobile naissante a coûté au trésor public la bagatelle de 1,83 milliards de dollars au huit premiers mois de l’année en cours. Ce montant qui se rapproche des importations de véhicules finis, durant les années 2010 et 2011 est la facture en devise forte qui correspond aux importations des collections CKD destinées à l’industrie de montage des véhicules de tourisme.

Pour la même période de l’année dernière, les assembleurs ont importé pour l’équivalent de 936,86 millions de dollars en kits d’assemblage. Le Centre national des transmissions et du système d’information des Douanes (Cntsid) qui rapporte ses chiffres dans son dernier rapport rendu public hier, constate une hausse en valeur de l’ordre de 897 millions de dollars. Une simple règle de trois fait ressortir une progression de 95,75% entre 2017 et 2018.

Cette augmentation exponentielle était prévisible au regard des ambitions affichées par les assembleurs qui ont annoncé des volumes de production conséquentes qui briseront la barre des 200.000 véhicules assemblés localement d’ici à la fin de l’année en cours. Il faut savoir que pour toute l’année 2017, la facture d’importation globale des Véhicules de Tourisme finis et des collections CKD destinées à l’industrie de montage de ce type de véhicules s’était chiffrée à près de 1,62 milliard de dollars. Cela pour dire que les statistiques du dernier trimestre de l’année en cours feront certainement ressortir une facture supérieure à 3,4 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année.

Un tel niveau est inférieur de 3 milliards de dollars en comparaison avec l’année d’importation la plus forte en matière de véhicules légers. On se souvient en effet, qu’en 2014, le plafond des 6 milliards allait être atteint, n’était-ce la crise financière qui a éclaté en juin de la même année.

Avec les annonces de nouveaux constructeurs désirants tenter l’aventure industrielle en Algérie, il y a fort à parier que 2019 et 2020 seront encore plus problématique en terme de facture d’importation de véhicules légers. Cet emballement à la hausse des dépenses en collection d’assemblage intervient dans un contexte moins stressant en raison de la hausse des prix du pétrole, mais arrive dans un moment où l’industrie automobile n’a pas encore amorcé la seconde phase, à savoir le montage en SKD et la fabrication de pièce de rechange localement. Les détracteurs de l’option choisie par le gouvernement vont, sans doute, monter au créneau pour crier au scandale.

Ce qui vaut pour le véhicule léger, vaut aussi pour les camions et le Transport de Personnes et de Marchandises. La facture d’importation des collections CKD de cette catégorie de véhicules, ont également connu une hausse 19,33 %, passant de 323,55 millions de dollars en 2017 à 386,2 millions de dollars sur les huit premiers mois de 2018. De fait, la facture globale d’importation des collections CKD destinées à l’industrie de montage s’est chiffrée à 2,22 milliards de dollars entre janvier et fin août 2018. Elle était de 1,26 milliard de dollars à la même période de 2017.

