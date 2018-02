<span style='text-decoration: underline;'>Sidi Bel-Abbès</span>:<br><span style='color:red;'>Une famille de quatre personnes décimée par le monoxyde de carbone</span>

C’est un drame qui a secoué les habitants de Sidi Bel-Abbès en fin d’après-midi d’avant-hier jeudi. Plus précisément, au bloc C2 de la cité 150 logements à El Wiam de Sidi Djillali, où il a été fait une découverte macabre. Il s’agit de quatre personnes d’une même famille, décédées par asphyxie au monoxyde de carbone. Selon la Protection civile qui est intervenue vers 18 heures, il a été confirmé qu’il s’agit bien de quatre personnes d’une même famille. Cette tragédie a nécessité l’intervention de la Protection civile, alertée par un voisin qui a senti une odeur nauséabonde, émanant de l’appartement. Les corps ont été découverts en décomposition avancée. Leur mort remonterait à trois jours. Les quatre victimes sont trois sœurs M.F 36 ans, M.N 43 ans et M.K 44 ans et leur frère âgé de 39 ans.

M.Bekkar