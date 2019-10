<span style='text-decoration: underline;'>Biskra</span>:<br><span style='color:red;'>Une femme accouche de quadruplés </span>

Une femme âgée de 24 ans a donné naissance par césarienne, dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital de Biskra, à des quadruplés, a-t-on appris de sources hospitalières.

Les quadruplés (3 garçons et 1 fille) et leur maman, issue de la commune de Bordj Ben Azouz, se trouvent dans un état jugé «stable» au service de gynécologie obstétrique de l’hôpital Zeyouchi Mohamed de Tolga (40km à l’ouest de Biskra), a indiqué à l’APS la même source, précisant qu’il s’agit du premier accouchement de la jeune femme après 35 semaines de grossesse. Un staff médical composé d’une gynécologue, de médecins spécialistes et d’infirmiers a été mobilisé pour l’opération d’accouchement qui a duré 2 heures, selon la même source.