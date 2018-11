<span style='text-decoration: underline;'>Tissemsilt </span>:<br><span style='color:red;'>Une femme décédée et cinq blessées dans un accident</span>

Une femme âgée de 65 ans, a trouvé la mort et cinq (5) personnes ont été plus ou moins grièvement blessées dans un accident de circulation survenu, vendredi après-midi, sur la RN 14 , dans son tronçon qui relie les deux communes de Laâyoune et de Theniet El Had (Tissemsilt), ont indiqué les services de la Protection civile. Laccident s’est produit suite au télescopage entre deux véhicules touristiques qui circulaient dans le sens inverse, faisant un mort sur le coup et cinq autres personnes blessées âgé de 27 à 49 ans, dont une dans un état grave. Les blessés ont été évacués vers la polyclinique de Laâyoune, selon la même source.