Une femme escroquée de 2 millions de dinars par une charlatane et son frère

Jugés et condamné par le tribunal d’Oran pour escroquerie et recel, trois mis en cause ont comparu hier devant la cour d’appel pour répondre des griefs retenus contre eux.

Les faits dans cette affaire, remontent au mois de décembre de l’année passée, une femme d’un certain âge de retour d’un voyage, s’aperçoit que sa fille qui présente des troubles psychiques s’est rendue chez une charlatane qui l’a spoliée d’une importante somme d’argent et de bijoux. Elle saisira alors les éléments sécuritaires et déposa une plainte contre cette dernière qui demeure en fuite. Toutefois, son frère complice dans cette affaire, sera arrêté et fera des déclarations où il a reconnu une partie des faits tout en chargeant sa sœur. Toujours suite à l’enquête des policiers, il a été déterminé que les bijoux d’une grande valeur volés, ont été revendus en qualité d’or cassé, les deux bijoutiers mis en cause dans ces faits, sont interpellés à leur tour, confrontés aux faits, ils ne nieront pas avoir acheté quelques bijoux mais affirmeront ignorer qu’il s’agissait de bijoux volés. Toujours en cours, les investigations détermineront que la valeur en sommes d’argent en dinars et devises ainsi que bijoux, a été estimée à 2 millions de dinars. Cités hier à la barre de la cour d’appel, le principal mis en cause tentera une fois de plus de se disculper en chargeant sa sœur, mais dira que cette dernière n’est pas une charlatane elle soigne les personnes malades avec des herbes.

Toujours lors des débats, ce mis en cause reconnaîtra qu’il a soutiré à cette victime juste la somme de 40 millions en centimes. La présidente de l’audience lui fera remarquer que la plaignante parle d’argent en dinars, euros et en dollars. Je ne sais pas votre honneur se contentera de dire ce mis en cause. Quant aux deux autres prévenus répondant du grief de recel, ils ne changeront pas leur déclaration. Le procureur requit le maintien des premières peines. L’affaire a été mise en délibération suite aux plaidoiries de la défense.

Abdelkrim.F