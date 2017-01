<span style='text-decoration: underline;'>Enquête sur les cadavres découverts découpés à Santa Cruz</span>:<br><span style='color:red;'>Une femme et une petite fille sauvagement assassinées</span>

Les enquêteurs de la gendarmerie nationale d’Ain el Türk, viennent de faire de très grandes avancées à la suite de la découverte de deux corps découpés à la forêt de Murdjadjo près de la citadelle de Santa Cruz.

Les investigations préliminaires, ont révélé que la première victime serait une femme âgée d’une trentaine d’années au moment des faits et que la seconde serait une petite fille de trois ans. Ces dernières auraient été tuées de manière barbare et violente pour ensuite être découpées en morceaux. Les gendarmes se concentrent actuellement à l’identification des victimes, tâche rendue encore plus ardue à cause de l’absence des mains dont les empreintes digitales auraient pu aider à l’identification de la victime âgée. Néanmoins, des recherches sont en cours afin de déterminer leurs identités et un potentiel lien de parenté entre elles. Différentes analyses sont actuellement faites au laboratoire criminologique et scientifique de la gendarmerie nationale à Alger. Au cours de leurs investigations, les enquêteurs ont été intrigués par l’absence d’avis de disparition d’une femme ou d’un enfant qui pourrait correspondre aux deux victimes et ce, sur tout le territoire national. A cet effet, que des avis et des appels à témoins ont été émis au niveau national pour recueillir d’éventuels témoignages qui conduiraient à élucider cette affaire qui n’arrête pas de défrayer la chronique.

M.Sid Ali