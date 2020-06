<span style='text-decoration: underline;'>Déconfinement</span>:<br><span style='color:red;'>Une feuille de route sera élaborée selon les recommandations de l’autorité sanitaire</span>

Comme fut le cas dans plusieurs pays à travers le monde où le déconfinement est appliqué suite à l’amélioration de la situation épidémiologique, l’Algérie réfléchit à mettre en place une meilleure stratégie pour sortir progressivement du confinement.

Alors qu’un déconfinement territorial peut être envisagé et concernera en premier lieu les wilayas qui enregistrent moins de cas de contamination et de décès par le Covid-19, une feuille de route de sortie du confinement sera élaborée selon les recommandations de l’autorité sanitaire.

C’est l’annonce qui a été faite, hier, par le Premier ministre, Abdelaziz Djerrad, parlant d’un déconfinement progressif qui aura lieu avec l’accord des autorités sanitaires.

Il a indiqué que la feuille de route de sortie du confinement, imposé par la pandémie du coronavirus (Covid-19), sera «progressive et flexible» et devra être «impérativement» élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux.

Intervenant via visioconférence lors d’une réunion du gouvernement qu’il a présidée, M. Djerrad a affirmé que «la feuille de route de sortie du confinement, qui sera progressive et flexible, devra être impérativement élaborée sur la base des recommandations émises par l’autorité sanitaire et en concertation avec les partenaires sociaux».

Rappelant dans ce cadre les recommandations et directives du président de la République, il a indiqué que la santé publique est au cœur de la préoccupation des autorités. «La santé des citoyens demeure la préoccupation prioritaire des pouvoirs publics», a-t-il déclaré. Il est à rappeler que lors de la réunion du Conseil des ministres, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune s’est dit satisfait quant à l’amélioration progressive relevée en matière de lutte contre la propagation de la pandémie de coronavirus, mettant l’accent sur l’impératif respect des mesures préventives, notamment le port des masques de protection et le respect de la distanciation physique.

Il est à rappeler qu’un déconfinement territorial avait été déjà évoqué par Dr Mohamed Bekkat Berkani, membre de la Commission de suivi de la pandémie du Covid-19.

Dans une déclaration à la radio nationale, il a estimé qu’il faut resserrer l’étui sur les wilayas qui ont connu une stabilité dans la situation épidémique, une décision qui pourrait être motivée par les difficultés économiques que traverse le pays.

« Il y a des wilayas où le niveau de contamination est faible, il est possible d’envisager un dé-confinement, surtout que la situation socio-économiques est difficile », a-t-il déclaré.

Le possible déconfinement ne devrait pas rendre vains les acquis du confinement », faisant allusion à un risque de rebond de la pandémie, si les mesures préventives, comme les gestes barrière, la distanciation sociale et physique et le port obligatoire du masque ne sont pas rigoureusement observés », a-t-il conclu.

Samir Hamiche