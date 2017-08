<span style='text-decoration: underline;'>Mostaganem </span>:<br><span style='color:red;'>Une fille séquestrée et ses photos diffusées sur facebook</span>

Une fille âgée de vingt trois ans, a déposé plainte au niveau des services de la police judiciaire de la sûreté de wilaya en leur déclarant que son ami «douteux», un certain B.H, lui a téléphoné pour venir la rencontrer à la nouvelle gare routière. Une fois en ce lieu, la plaignante dira aux policiers qu’elle a été conduite par B.H et ses deux amis dans une exploitation agricole dans la région de Mostaganem, et ils la déshabillent, lui occasionnant des coups et blessures volontaires au moyen d’un couteau et lui causant des brûlures avec des cigarettes. Elle ajoute que ses agresseurs l’on photographiée. Ainsi, des photographies sont diffusées sur une page face book. Les investigations entreprises par les brigades criminelles et de lutte contre la cybercriminalité, ont permis d’arrêter l’auteur principal des faits qui répond aux initiales de B.H 37 ans et d’identifier les deux autres malfaiteurs B.KH 28 ans et BAK 45 ans (coauteurs) qui demeurent en fuite. Présenté au Parquet, B.H a été placé en détention préventive.

Charef.N